Las mejores hipotecas de agosto: la subida de tipos del BCE encarece la oferta

La nueva subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) ha dado otro impulso al euríbor. De esta manera, el indicador ha cerrado el mes de julio situándose en el 4,149%, apenas dos décimas por encima del dato del mes de junio (4,007%).

Entonces… ¿El euríbor podría llegar al 5%? Todo dependerá de si el BCE paraliza o no las subidas de tipos en los próximos meses. "En un entorno donde haya un parón en la subida de las tasas europeas, la curva del euríbor se aplanará enseguida. Y si la curva se aplana alrededor del 4% no será una mala noticia", asegura Simone Colombelli, director de hipotecas de iAhorro.

En este contexto, los usuarios lo tienen claro: no quieren contratar una hipoteca variable. "La gente no quiere firmar hipotecas a tipo de interés variable, no le interesan a nadie en este momento porque la gente tiene miedo de que cuando les toque la revisión el euríbor haya aumentado y tengan que pagar más de cuota", subraya Colombelli. De hecho, según los últimos datos recabados por iAhorro, en el mes de junio tan solo el 9,77% de las personas que firmaron una hipoteca se decantaron por esta opción. Es por ello que los futuros propietarios están poniendo el foco en las hipotecas mixtas y fijas.

Si lo que una persona quiere es un interés por debajo del 3% lo más recomendable es que busque una hipoteca mixta. Estos préstamos son una mezcla de la hipoteca fija y variable, puesto que en una primera etapa tienen un interés fijo y, después, este pasa a depender del euríbor. Actualmente las hipotecas mixtas tienen un TIN más bajo durante el periodo fijo que un préstamo fijo al uso y, por ello, es un producto a tener en cuenta si lo que se busca es firmar con el interés fijo más bajo posible.

En Openbank el cliente tendrá un TIN fijo del 2,76% durante los primeros 5 años de la hipoteca y, después, pasará a tener un interés del euríbor +0,55%. A cambio será necesario domiciliar la nómina, contratar la luz y el gas con Repsol, utilizar la tarjeta de crédito de Openbank, adquirir dos seguros (vida y hogar) y realizar aportaciones en Fondos de Inversión o Planes de Pensiones comercializados por la entidad.

¿La hipoteca fija sigue siendo una buena opción?

Llega un momento en el que la hipoteca mixta pasa a funcionar como una de tipo variable, por lo tanto, si una persona quiere seguir disfrutando de un interés fijo se ve obligada a hacer un cambio en las condiciones de su hipoteca. Para aquellas personas que no quieran estar realizando dichas modificaciones una hipoteca fija puede ser una buena alternativa.

"La hipoteca fija sigue estando presente entre las ofertas de algunos bancos y sigue generando interés entre los futuros hipotecados, sobre todo entre los que cuentan con un buen perfil y a los que el banco les puede hacer una buena oferta en este sentido", asegura el director de hipotecas de iAhorro.

BBVA, por ejemplo, cuenta con una hipoteca fija con un TIN del 2,90% y una TAE del 3,96%. Todo ello siempre que se domicilie la nómina y se adquieran dos seguros (de hogar y amortización de préstamos).