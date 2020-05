Laya descarta cualquier atisbo de rescate de la UE y habla de "ayuda incondicional"

El Gobierno insiste en separar la acción que prepara la Unión Europea con cualquier cosa que traiga el fantasma de un rescate financiero con sus ajustes y sus condiciones y sus hombres de negro. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha afirmado esta noche que España no va a pedir un rescate a Europa, sino que apuesta por utilizar las líneas de crédito por las que el Gobierno ha luchado para que se habiliten y recuerda que también se está trabajando en el fondo de reconstrucción.

Al ser preguntada, durante una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, sobre si el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a pedir un rescate a Europa que suponga dinero a cambio de recortes, González Laya ha respondido tajante: "No, no lo va a pedir". En este sentido, ha precisado que hoy no se está hablando de rescates como ocurrió en la crisis de 2008, sino que se está hablando de utilizar líneas de crédito por las que España ha luchado mucho para conseguir que permitan liquidez para empleo, empresas y gobiernos.

Así, ha señalado que en la UE ya se han arbitrado "gracias al impulso de España", tres mecanismos a corto plazo que son "incondicionales". Se trata de: una línea de crédito para hacer frente a los gastos directo o indirectos de la Covid; otra línea de crédito para hacer frente al desesmpleo, es un reaseguro del desempleo y otra para avalar a empresas sobre todos a pymes, que necestien liquidez.

La ministra ha recordado que todo esto está aprobado y "prácticamente disponible" porque se podrá utilizar a partir de junio. "Aquellas líneas de crédito que España entienda que son útiles, las utilizará". Además de estas tres líneas de crédito, ha recordado que está el fondo de reconstrucción, "que también impulsa España, que no es un fondo del norte para el sur, ni un fondo que pide el sur al norte". Es, ha precisado, un fondo para garantizar el funcionamiento del mercado único, "que es el mercado de todos" los europeos. "A nadie se le escapa que si unos salen y otros no, todo va a ser mucho más lento y doloroso para todos".

Las dudas de la Comisión

A todo esto, la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable del área de Competencia, Margrethe Vestager, ha expresado su preocupación por las "grandes diferencias" en la ayuda pública frente al coronavirus y ha señalado que Alemania por sí sola aglutina la mitad de la ayuda ya aprobada. Ello podría provocar una "distorsión" en la competitividad en el mercado único y frenar la recuperación económica, ha apuntado Vestager en una entrevista con el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung'.

La política danesa ha destacado que la Comisión por el momento no ha rechazado ningún plan de ayudas públicas. "No se trata del rechazo. Se trata de que se haga y que sea adecuado al marco legal", pese a lo cual hay gobiernos que parecen estar insatisfechos, ha indicado. En concreto habría quejas de que "no tomamos decisiones lo suficientemente rápido".

Vestager ha afirmado además que hubiera sido deseable una mayor coordinación entre los Estados miembros y la UE desde el principio de la crisis. "Así no habríamos tenido cierre de fronteras, prohibición de exportaciones ni todo el dolor resultante de que países vecinos fueran por su cuenta en las primeras semanas", ha indicado. La comisaria ha expresado además sus dudas de que el mecanismo de ayuda económica que prepara la UE vaya a ser suficiente. "No hay garantías excepto que daremos lo mejor", ha afirmado. La Comisión presentará su propuesta a los Veintisiete este mismo mes, pero "no sabemos cómo responderán los Estados miembros".

Este es el segundo paquete de ayuda tras el aprobado en abril por 340.000 millones de euros en créditos blandos. En el segundo paquete, denominado instrumento de reconstrucción tres cuartas partes del presupuesto será gestionado por la UE para impulsar la inversión pública ligada a reformas.