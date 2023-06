Negreira, Pullmantur o Toys 'R' Us entran en la lista de morosos de Hacienda de 2022

El ex árbitro de fútbol José María Enríquez Negreira se encuentra entre los contribuyentes que han entrado en la lista de morosos que debían a Hacienda más de 600.000 euros a cierre del año pasado. En su caso esa deuda asciende a 1,11 millones. El décimo listado de deudores con el Fisco, publicado este viernes por la Agencia Tributaria, incluye además al ex jugador del F. C. Barcelona Malcom Filipe Silva de Oliveira con una deuda de 821.917 euros.

Entre las empresas que se incorporan a este registro destacan la juguetera Toys 'R' Us Iberia, con una deuda tributaria que asciende a 3,06 millones, y Pullmantur Cruises, con 957.438 euros, que se suma a su matriz Pullmantur SA que acumula otra deuda de 817.397 euros. También se incorpora al listado el Club Deportivo Badajoz, con una deuda de 878.476 euros.

Por el contrario, entre las personalidades que abandonan la lista destacan el escritor Ildefonso Falcones, el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, el empresario José María Aristrain, el cocinero Sergi Arola, el personaje televisivo Kiko Matamoros y el exfutbolista del Barça Dani Alves.

El listado de morosos de Hacienda se abandona en los casos en los que los deudores reducen su deuda por debajo de los 600.000 euros, aunque se aproxime a esa cifra, o por otros supuestos como cancelaciones por el cobro o por prescripción o por insolvencia definitiva, entre otros, sin perjuicio de que puedan volver a aparecer a posteriori.

Esta año, el listado esta marcado por la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en sentencias de enero y febrero pasado, que establecen la obligación de que las deudas y sanciones tributarias hayan de ser firmes para su inclusión en la lista de morosos.

Así, en esta décima lista de morosos de la Agencia Tributaria, se incluye un total de 6.076 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2022, lo que supone un 13,7% menos respecto al volumen recogido en el pasado listado publicado el año pasado.

Según los datos facilitados este jueves por la Agencia Tributaria, el importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 15.212 millones de euros, un 14,1% menos, aunque restando duplicidades --ya que existen importes que corresponden a deudores principales y sus responsables solidarios--, el importe sería de 13.566 millones de euros y por tanto, un 6,9% inferior.