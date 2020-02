Los autónomos se hartan y toman la calle para lograr una protección laboral total

Ya están hartos de recibir un trato distinto al de cualquier otro trabajador. Autónomos de toda España y de todos los sectores se han manifestado este domingo en la madrileña Plaza de Colón para reivindicar mejoras laborales y equiparar sus derechos "a los de cualquier otro trabajador". "Los autónomos hemos estado siempre muy maltratados, es hora de alzar la voz y que se vea que estamos todos unidos", ha señalado en declaraciones a los medios la presidenta de Autónomos Unidos Para Actuar (AUPA), Olaia Muñoz.

Asimismo, Muñoz ha explicado que han salido a la calle para exigir sus derechos. "No pedimos nada más, sólo que nos den lo que nos corresponde. Hemos tenido que hacer esto para que se nos escuche", ha sentenciado. Durante la marcha, la presidenta de AUPA ha asegurado que son "totalmente apartidistas" y que no les importa quién esté en el Gobierno ya que "sólo" quieren unos derechos que consideran que "son justos". "No tenemos ningún color ni lo queremos. Pedimos simplemente lo que es nuestro", ha dicho.

En la manifestación, organizada por AUPA y respaldada por asociaciones de agricultores, comerciantes, pescadores o transportistas, así como profesionales liberales, los ciudadanos han reivindicado mejoras en los derechos laborales de los autónomos, "que representan al 95% de las empresas de España".

Lo movilización ha comenzado en torno a las 12.10 horas en el Paseo de Recoletos, a la altura de la calle Almirante, y ha continuado hacia Cibeles, Paseo del Prado y finalmente desembocará en la Plaza de la Lealtad.

Esta protesta se une a la de sectores como el campo que han intensificado sus reclamaciones en las últimas semanas. A los autónomos, de hecho, se les acumulan las malas noticias en las últimas semanas. Por ejemplo, el número de autónomos menores de 35 años se redujo un 26,5% en los últimos diez años, hasta representar tan solo el 14% del total, al mismo tiempo que se duplicó el colectivo de mayores de 65 años y aumentó en más de un 28% el de mayores de 55 años.

Según un informe elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), el número de trabajadores por cuenta propia menores de 35 años pasó de 625.954 en diciembre de 2009 a 459.624 en diciembre del año pasado, lo que se traduce en una pérdida de autónomos en este tramo de edad de cerca de 166.000 personas.

Y todo ello, en un marco en el que el colectivo teme que sea de los más perjudicados por el último aumento del Salario Mínimo Interprofesional, por lo que supone de presión sobre lo que deben cotizar estos profesionales. Así lo cree, al menos, siete de cada diez autónomos, según una encuesta conocida a principios de años.