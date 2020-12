¿Qué hago con el dinero si gano la Lotería? Así podrás generar rentas

Este martes se reparten en la Lotería de Navidad más de 2.400 millones de euros en premios, 28 millones más que en 2019. Además, este año también asciende el mínimo exento de pagar impuestos Si en 2018 fueron 10.000 y en 2019 20.000, en 2020 son 40.000. Así, en la práctica, solo se paga impuestos por los tres primeros premios de la Lotería. Con ello, el primer premio, otorgado con 400.000 euros brutos, tras pasar por el fisco y pagar 72.000, queda en 328.0000 euros netos. Los ganadores del segundo, deben pagar a Hacienda 17.000, con lo que recibirán 108.000 euros. Y por último, los agraciados con el tercer premio recibirán 48.000.

Para cobrar, los décimos gratificados con menos de 3.000 euros pueden reembolsarse en las administraciones de lotería. Para importes superiores, hay que desplazarse a un banco concertado o a la delegación territorial de Loterías y Apuestas del Estado antes de tres meses. Pero, ¿qué hacer con el dinero si resultamos ganadores?

Esperar



Para acertar nada como pensárselo dos veces antes de actuar. Siguiendo esta premisa, al recibir el dinero del premio lo mejor que podemos hacer, según Cristina Estalella, asesora financiera de Abante Asesores y ganadora de Asesor Top 2020, es “estar unos meses sin consumirlo ni invertirlo, tiempo que servirá a su vez para hacer un ejercicio de autorreflexión sobre cuáles son nuestros objetivos vitales”.

Dividir el premio



Uno de los consejos que más asesores financieros comparten es el de dividir el premio en varias partes. "Un tercio para realizar tus proyectos más anhelados, otro para cancelar tus deudas y ayudar a quien consideres que lo necesita, y otro para asesorarte profesionalmente y ahorrar, invirtiendo de forma equilibrada y prudente", explica Lucien Nelson, asesor financiero en Santalucía Vida y Pensiones.

Caprichos si, pero con límite



El viaje con el que siempre hemos soñado, el equipo de música de alta potencia para el salón o una bici eléctrica. Sea lo que sea es el momento de permitírselo pero con límites. Eso sí, tal y como señala Julián Aniel-Quiroga, asesor financiero en Atl Capital y ganador también de Asesor Top 2020 “hay que procurar no dejarse llevar por el consumismo y tener presente cuál es nuestro objetivo de inversión y nuestra situación patrimonial".

¿Qué cantidad destinar a esta parte? Según los ahorradores consultados por Finect un 10%, aunque según Vicente Varó, director de contenidos y comunicación de la compañía, “lo realmente relevante no es la cantidad que destinamos sino que cumplamos con ese presupuesto”.

Quitarse deudas, ¿si o no?



Decidir el importe del segundo bloque depende de la situación personal de cada uno. Habrá quien tenga más deudas y habrá quien tenga menos, pero lo importante es estudiar si nos conviene o no quitarlas. Por ejemplo, en referencia a las hipotecas, hay muchos hipotecados a tipo variable que con la caída del Euríbor apenas están pagando dinero en intereses. Eso, sin olvidar que si se compró la vivienda con anterioridad a 2013 se cuenta con un beneficio fiscal en la declaración de la renta de hasta 9.040 euros.

¿Cómo administrar el premio?



De cara a administrar el premio, el 45,9% de los encuestados en Finect tomaría sus propias decisiones, seguido de un 42,7% que elegirá a un asesor financiero. Mientras que solo un 6,1% se dejaría aconsejar por el personal de su banco y cerca del 5,3% confiaría en un amigo o familiar entendido en finanzas. Para Carlos Farras, socio director y CIO DPM Finanzas, la opción correcta está clara. “Si los grandes ahorradores experimentados demandan los servicios de un asesor financiero independiente, no deberíamos dejarnos asesorar por personas cercanas o familiares”.

¿Dónde invertir el premio?



Venimos de un 2020 que ha sido muy complicado tanto a nivel sanitario como a nivel social pero que finalmente no ha sido malo en los mercados internacionales. De cara a 2021, Borja Nieto, cofundador de Micappital, es partidario de crear un plan para cada uno con un enfoque global, pero no sólo diversificado a nivel geográfico sino también por tipo de activo. “Una vez que analizamos que parte del premio no vamos a necesitar a corto plazo y conozcamos nuestro perfil de riesgo ajustaremos un plan a medida. En líneas generales en la parte con más renta variable de la cartera estamos posicionados en Estados Unidos, Europa y una parte cada vez más elevada en Asia”, señala.

En su opinión, los fondos de inversión son la mejor opción para aquellos que no tienen mucho conocimiento, ya que permiten lograr una buena rentabilidad. Otra alternativa sería el sector inmobiliario. Si esta es nuestra opción, según Nieto lo primero es preguntarse si es para vivir o como una segunda vivienda para invertir.

En el segundo caso, solo aconseja hacerlo si antes contamos con una cartera financiera potente creada, que pueda aportar liquidez en momentos más complicados. “A pesar de estar muy extendido, ser capaz de vender tu vivienda rápido en malos momentos de mercado es muy complicado y por eso solo preferimos recomendar invertir en inmobiliario para casos muy concretos”, sentencia.