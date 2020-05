Luces, cámaras... ¿acción? El cine y la TV, desde la parálisis a la frágil vuelta a rodar

Principios de marzo. El responsable de La Abuela Produce, Adrián A. Márquez, negocia con la productora de ‘The Crown’, la serie de Netflix, el envío de material cinematográfico hasta Baqueira para añadir algunas escenas de última hora a la cuarta temporada de un drama que ha rodado a menudo en España en los últimos años. Desde Sevilla, el empresario no cree que pueda cruzar el país a tiempo. No lo habrá, en efecto: el 14 de marzo se decreta el estado de alarma y, con él, se suspenden alrededor de 300 rodajes que se estaban desarrollando en esos momentos en todo el país.

A partir de este lunes, 11 de mayo, y con el paso a la fase 1 del estado de alarma de la mitad del territorio nacional, podrían retomarse las tomas pendientes. De fondo, quedan por dilucidar la verdadera viabilidad de volver a la acción en un entorno donde la seguridad se ha convertido en exigencia innegociable para los trabajadores. "El sector siempre ha estado más que preparado para empezar de inmediato. Solo necesita el permiso", resume Carlos Rosado, presidente de la Spain Film Comission, una entidad que lleva años trabajando para convertir a España en el set de rodaje favorito de las grandes superproducciones del cine y la televisión.

O para que lo sea aún más. No solo ‘The Crown’. También ‘Juego de Tronos’ eligió paisajes españoles para ambientar sus mundos fantásticos. Eso supone que dos de las producciones más costosas de la televisión reciente dejaron su dinero en el país. Ridley Scott es un habitual de traerse a Canarias o Almería a sus estrellas y ‘blockbusters’. En la encarnizada guerra fiscal abierta por países (y dentro de Estados Unidos entre territorios) para ofrecer las mejores ayudas al cine, España ofrecía un modesto paquete de reintegros de gastos y su naturaleza.

Mira también El Gobierno prioriza avales e incentivos fiscales para el 'rescate' al sector cultural

Desde este lunes, sin embargo, se ofrece algo más: "España se coloca entre los países más competitivos del mundo como destino de rodajes", resume Rosado tras el paquete de medidas aprobado por el Gobierno el pasado martes relacionadas con la cultura y que, para el sector del rodaje, ha supuesto un paso decisivo que trasciende la lucha contra el coronavirus. Hacía años que el sector pedía ampliar el abanico de inventivos fiscales y ha sido ahora, en un real decreto general para el mundo de la cultura, cuando se ha escuchado sus plegarias.

En concreto, se aumenta del 20% al 30% el porcentaje de devolución para el primer millón de euros y al 25% para el resto del gasto que una película o serie realice en España y, en paralelo, se eleva el límite de reembolso máximo a 10 millones de euros. Por debajo, el gasto mínimo tendrá que ser de al menos 1 millón de euros y destinarse a la contratación de personal creativo con residencia fiscal en España o en otro estado de la Unión Europea, con el límite de 100.000 euros por persona y en servicios técnicos y de proveedores.

"Este aumento permitirá que proyectos de gran presupuesto, que en el pasado han visto limitada su producción en España, puedan ahora considerar rodar en el país", apunta Rosado, antes de insistir en que España se coloca ahora como un destino "competitivo y rentable" a la misma altura de los que ya reinaban en este negocio en el resto del mundo: Reino Unido (que se llevó ‘Star Wars’ en una gran parte), Irlanda o incluso Canadá, la nueva ‘California’ de los últimos años por su ambicioso plan fiscal.

Lo que, sin duda, será todo un revulsivo y quizá ahonda en el tipo de ayudas que muchos empresarios reclaman estos días: más que subvenciones directas, cambios legales y medidas que sirvan para el despegue a corto y medio plazo. Sin embargo, el problema está precisamente en el plazo: ¿Qué se podrá rodar a partir de este lunes? "Poco, muy poco", vaticina el responsable de La Abuela Produce. Desde Sevilla, proporciona material de rodaje por toda Andalucía y, además de trabajar con ‘The Crown’ (la serie estuvo filmando en Sevilla y Cádiz en otoño de 2019) lo hizo también con ‘Juego de Tronos’.

"Es normal que los rodajes internacionales tarden un tiempo en volver, pero cuanto más les facilitemos las cosas y salgamos de esto, mejor. Viendo cómo están las cosas en Estados Unidos, quizás sea más fácil para ellos trabajar fuera", pronostica Márquez. En cambio, su empresa ya trabaja con el regreso inmediato de una producción nacional en Jaén que se quedó a apenas dos semanas de terminar su producción y las conversaciones con los responsables y los distintos proveedores son continuas para diseñar la vuelta a la normalidad.

De momento, cada productora o sector trabaja en protocolos concretos. La Spain Film Comission también ha elevado al Gobierno su propuesta, consistente en extremas medidas de higiene y separación, de modo que hasta sea complicado hasta rodar un simple beso o no se permita el rodaje con menores durante un tiempo. "Hay muchos rodajes que se quedaron a medias y muchos podrán volver por escenas o planos más íntimos o sencillos", explica Rosado y corroboran otros trabajadores del sector. Por ejemplo, los producciones que se hacen en plató serán las primeras en retomarse, así como las de publicidad.

Las grandes, no obstante, presentan más complicaciones y su regreso no será tan inmediato. Al igual que las productoras, cada gremio está ultimando sus condiciones para volver. Los técnicos de sonido una cosa; los diseñadores de Arte, otras; y así hasta cualquier aspecto que esconde una película o serie de nivel. No solo eso, fuentes del sector apuntan a otro problema de fondo que puede complicar el retorno: las aseguradoras. Ya no es solo que las primas se disparen, sino que, sencillamente, haya posibilidad de contratar un seguro.

"Imagina que un protagonista se pone enfermo y tiene que pararse la producción durante dos meses. Si es un actor de primer nivel hay dudas de que vuelva a tener incluso hueco cuando pase todo", explica una trabajadora con décadas de experiencia en coordinar la producción en sets de rodaje. Ella también ejemplifica otro problema global, como es la limitación de personal o el cumplimiento estricto de las normas de higiene: "Imagina que están rodando una escena y se necesita más luz. El responsable de iluminación tiene que salir del espacio seguro e ir al camión pero, si quiere volver, tiene que pasar por toda la desinfección. Y eso para una bombilla. Imagina cualquier mínimo detalle. Lo normal es que los tiempos medios de cualquier rodaje se dupliquen… y eso es el doble de costes".

Porque los trabajadores tienen claro que no habrá vuelta sin cumplir unas medidas mínimas de protección. Eso se da por hecho a partir del lunes y la orden ministerial de Sanidad publicada el sábado que establece las condiciones para los rodajes arroja cierta luz aunque muchas de las decisiones recaen sobre los mismos set de rodaje.

Mira también Donostia mantiene el foco y apuesta por un Festival lo más parecido al de siempre

Por ejemplo, el BOE indica que los equipos de trabajo se reducirán al número imprescindible de personas y cuando la naturaleza de la actividad lo permita, se mantendrá la correspondiente distancia interpersonal con terceros, así como el uso de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. Mientras, cuando la naturaleza de la actividad no permita respetar la distancia interpersonal, los implicados harán uso de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo como medida de protección. En los casos en que la naturaleza del trabajo no permita respetar la distancia interpersonal ni el uso de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, como es el caso de los actores y actrices, se atenderá a medidas de seguridad diseñadas para cada caso particular a partir de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Además, se establecerán recomendaciones para que el traslado a los espacios de trabajo y rodaje se realicen con el menor riesgo posible, y los trabajadores informarán de los medios de transporte que emplearán en cada caso. En las actividades de maquillaje, peluquería y vestuario se deberá utilizar el equipo de protección adecuado al nivel de riesgo que asegure la protección tanto del trabajador como del artista, debiendo asegurar en todo caso el mantenimiento de la distancia de dos metros entre los artistas y la desinfección de los materiales después de cada uso. También se implementará medidas para que las prendas sean higienizadas antes que sean facilitadas a otras personas.

En cualquier caso, podrán realizarse las siguientes actividades asociadas a la producción y rodaje de obras audiovisuales siempre que se cumplan las medidas higiénico y sanitarias previstas: selección de localizaciones; manejo de equipos general; actividades de los departamentos de producción, dirección, arte, maquillaje y peluquería; vestuario, iluminación, maquinistas, fotografía, sonido, equipo artístico (actores/actrices, figuración, menores), catering y posproducción.

¿Y todo esto cómo afectará a la industria? La plasmación definitiva es una incógnita para un sector que acumulaba un lustro mágico y en pleno ascenso. Tanto que desde la Andalucía Film Comission se incide en que había pleno empleo para los profesionales de los rodajes en una comunidad como la andaluza con sus habituales problemas de paro. En su último informe, con datos a cierre de 2018, se estimaba un total de 25.000 empleos gracias a esta actividad con un impacto de 130 millones de euros.

El problema es que solo hay datos parciales y solo los proporciona Andalucía. Las estadísticas anuales del Ministerio de Cultura sobre empleo cultural se dividen en varios epígrafes que dispersa a los profesionales que componen un rodaje (desagrega entre técnicos por un lado y artísticos por otro y se mezclan distintos sectores). "Pero el impacto, como constatan los datos andaluces es enorme", expone Rosado, quien también ha insistido desde hace un lustro en unir al sector y constituir un hub del rodaje que integre a todos los integrantes del sector. Un deseo que la Covid parece que ha acercado más que nunca, según el interés mostrado por el ministro al respecto. "De momento, hemos estado más unidos que nunca en las reclamaciones", concluye la Spain Film Comission.