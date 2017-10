Montoro garantiza que presentará los Presupuestos en las próximas semanas

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro se ha comprometido esta mañana en el Congreso de los Diputados a que haya unos Presupuestos Genrales del Estado (PGE) para 2018 y a que las nuevas cuentas entren en vigor a lo largo de las primeras semanas del año que viene. Montoro, que ha reconocido que su Ejecutivo sigue sin contar con los apoyos necesarios para sacar el proyecto adelante, ha pedido al Grupo Socialista y a Podemos que participen en la negociación de los PGE o que no se abstengan y obstaculicen su aprobación.



Montoro ha evitado responder a su socio Ciudadanos si los socialistas le han comunicado ya que votarán en contra del proyecto, como le ha preguntado su portavoz Juan Carlos Girauta durante la sesión de control al Gobierno. "Hay un punto enigmático" en la no presentación de las Cuentas y en en "incumplimiento" por parte del Ejecutivo de llevarlas a la Cámara Baja antes del 30 del septiembre como establece la ley, ha apuntado Girauta.

Montoro ha reconocido que su actual socio tiene toda la legitimidad para exigir cuentas al Gobierno en este sentido y ha incidido en que la causa de no haber presentado ya los PGE es que los populares no tienen "los apoyos garantizados" y presentarlos ya sólo habría servido para encontrarse con una votación contraria y con la devolución del proyecto. Por ello, ha instado al grupo socialista y a Podemos a que se incorporen a su negociación para "dar estabilidad" política y económica a España.



Así, Montoro ha asegurado que "en las próximas semanas" Hacienda presentará unos Presupuestos que, si no pueden entrar en vigor ya desde el próximo 1 de enero lo harán "en las primeras semanas de 2018" para provocar el menor daño posible. En las últimas semanas el Gobierno ha visto complicarse la negociación de las cuentas públicas con el PNV a raíz de la crisis abierta en Cataluña.

Políticas e inversiones 'paralizadas'

Muy contundente, el portavoz de Presupuestos de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Segundo González, ha recordado que el Artículo 134 de la Constitución dice que el Gobierno deberá presentar un proyecto de cuentas públicas al menos 3 meses antes de que expiren las del año anterior. Por ello ha lamentado las graves consecuencias económicas que tendría una nueva prórroga, como la que ya se produjo este año (las Cuentas de 2016 permanecieron en vigor hasta junio).



Supondría, ha recordado González, la paralización de las inversiones del Estado, que ya se situaron en mínimos históricos el año pasado, impediría actualizar la actualización de las pensiones o contar con fondos para las nuevas políticas de violencia de género, para compensar a los 13 millones de personas en riesgo pobreza o para la prevención de incendios.



En el mismo sentido, Juan Carlos Girauta ha recriminado a los socialistas que permitan que la inestabilidad vaya a más con su veto a las cuentas y ha recordado que sin unos nuevos Presupuestos no habrá ni reducción del IRPF a las rentas más bajas, ni ampliación del permiso de paternidad, ni complemento salarial a los jóvenes o equiparación de sueldos de la Guardia Civil, la Policía y las policías autonómicas, entre otras medidas.

Habrá nueva financiación autonómica

Montoro también se ha comprometido a reformar "ya" el sistema de financiación autonómica, para lo que ha pedido el respaldo de otras fuerzas políticas, sobre todo del PSOE. Ha sido en respuesta a una pregunta del portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, sobre cuándo piensa remitir el Ejecutivo a las Cortes los acuerdos sobre la nueva ley quinquenal del cupo y la ley de modificación del concierto económico.



"Tenga la seguridad de que estarán aprobadas antes de que finalice este ejercicio", le ha asegurado Montoro, quien ha garantizado que el Gobierno cumplirá con el compromiso de reformar el actual modelo de reparto autonómico y ha pedido el respaldo de otras fuerzas, especialmente de los socialistas, que gobiernan en varias comunidades.