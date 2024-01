La marea de pellets en aguas del Norte pone en alerta roja al sector pesquero

El sector pesquero en España vive meses convulsos. Los pescadores ven, sobre todo en el Cantábrico y el Atlántico, que van envejeciendo y no hay relevo generacional en la flota, ya que los jóvenes no quieren salir al mar. El último reparto de cuotas y días de pesca en la Unión Europea deja un sabor “agridulce”, según los propios profesionales del sector y vuelve a limitar los días de pesca en el Mediterráneo haciendo “inviables” social y económicamente a muchas embarcaciones del Levante español.

Los problemas de permisos y cuotas con Marruecos son continuos en el caladero sahariano. Los pescadores se ven también amenazados por los planes para la implantación de la energía eólica marina que proyecta el Gobierno español. Una temperatura del mar inusualmente alta y varios temporales seguidos han echado a perder más de la mitad del marisco en Galicia antes de la Navidad, generando pérdidas millonarias a los mariscadores. Y ahora. una marea blanca de microplásticos, los famosos pellets, invade las aguas y la costa del noroeste español y amenaza con dar la puntilla al sector.

Un sector en crisis

El sector pesquero en España cuenta con más de 8.700 barcos, tiene 31.000 empleos directos y crea 150.000 indirectos, además de contabilizar más de 2.400 millones de euros en ingresos. Además, se ve en medio de una 'guerra política' desataca, principalmente entre el Gobierno español y la Xunta de Galicia, sobre quién, cómo, dónde y cuando se deben de recoger las 26,2 toneladas de pellets derramadas al mar por el buque de bandera liberiana ‘Toconao’ cuando navegaba el pasado 8 de diciembre frente a la costa norte de Portugal.

“Los pescadores estamos asombrados por un problema, mediático más que otra cosa, y sobredimensionado por una guerra política ante las próximas elecciones en Galicia, en la que se están tirando los trastos unos a otros a la cabeza y lo que está sucediendo, sin duda, puede redundar en un descenso del consumo de pescado, que ya está descendiendo bastante en los últimos meses y años”, explica el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero. El representante del sector reconoce que están “preocupados” por “el plástico vertido ahora en las costas de Galicia, Asturias y Cantabria, que se suma al ya existente: la presencia de plásticos que llegan a nuestros mares y océanos”.

El sector está "preocupado" por el "plástico vertido en las costas de Galicia, Asturias y Cantabria" y que se suma al ya existente

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas aseguraba estos últimos días que "no existe en estos momentos ninguna información" que permita hablar de problemas de seguridad alimentaria por el consumo de pescado o marisco. En términos similares se manifestafa la Xunta de Galicia o el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria, Pablo Palencia. “Que sepamos nosotros no pasan a la cadena alimentaria porque las vísceras de los peces no se ingieren”, asegura Palencia.

Pero desde Bruselas se advierte, tal y como aseguraba este miércoles el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, de que el vertido de pellets de plástico en las costas de Galicia "amenaza el medio ambiente y actividades económicas como la pesca". También lo dejaba claro, en una entrevista con Europa Press, el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): "Apto para su uso alimentario no significa que pueda ser ingerido sin problema alguno”.

"Apto para su uso alimentario no significa que pueda ser ingerido sin problema alguno"

En definitiva, el sector pesquero teme que esta crisis ahonde aún más en la problemática de un sector en alerta roja. Los pellet, "son bolitas de plástico muy pequeñas” y “los peces los confunden con alimento”, aseguraba la pasada semana a la agencia Efe el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de A Coruña, Javier Mariñas.

Por su parte, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Noia (A Coruña), Santiago Cruz, también consideraba a Efe que “todos los vertidos afectan a peces y mariscos”, también “los microplásticos que ya hay en las rías” por lo que con los pellets “suman más” y se agrava este problema. En definitiva, el sector pesquero está “preocupado”, sobre todo porque la “alarma” generada puede hacer que los consumidores se retraigan aún más de consumir pescado.

Los grandes problemas del sector

Los problemas se acumulan en el sector pesquero español. La subida de los combustibles debido a la guerra de Rusia y Ucrania; la batalla judicial contra los planes para la eólica marina; el envejecimiento de los trabajadores del sector y la falta de relevo; la ‘catástrofe’ para el marisqueo de este otoño-invierno en Galicia... Los pellets suponen una piedra más en el camino de pescadores y mariscadores, que ya este año se han enfrentado en Galicia a una enorme mortandad de moluscos y crustráceos por la gran cantidad de agua dulce que llegó a los bancos marisqueros y que provocó la muerte de un gran número de ejemplares.