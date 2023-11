Los mayores tienen que usar los cajeros en el 90% de los casos frente a la ventanilla

El V Congreso Anual de Asufin que ha prestado especial atención a la exclusión financiera, ha servido para presentar un estudio que examina, por segundo año consecutivo, la aplicación de medidas comprometidas por la banca para mejorar la operativa bancaria entre los mayores. Así, el 88,80% del colectivo declara que es instado al uso del cajero, frente a la ventanilla del banco, para realizar sus gestiones, pese a que el 35,50% de ellos considera que aún son complicados de usar. Este porcentaje, con todo, ha mejorado en dos décimas el del año pasado.

El aspecto que mejores avances presenta es el del desarrollo de apps más intuitivas y fáciles de manejar: el 40,1% de los mayores declara que observa mejoras, lo que supone prácticamente el doble que el 18,9% del año pasado. El porcentaje de mayores que ya usa apps para operar con su banco alcanza el 40,2%, frente al 34% del año pasado. En el lado contrario, el 33,2% actualiza sus movimientos bancarios a través de la libreta.

Por lo que se refiere a la digitalización financiera en términos generales, cuatro de cada diez españoles (más del 39%) no cree que herramientas y recursos tecnológicos les estén ayudando en la gestión de sus finanzas, con diferencias entre grupos de edad muy notables, ya que la visión es netamente positiva para los menores de 25 años (96,8% cree que sí les ayuda frente a un 3,2% que no) y la contraria para los mayores de 65 años (32,1% cree que sí le ayuda y un 67,9% que no)

Por otro lado, el V Congreso Anual de Asufin ha contado con la participación de representantes del Gobierno en funciones, en concreto el director general del Teroso, Álvaro López Barceló, y el secretario general de Consumo, Rafael Escudero, cuyo ministerio apoya nuestras acciones de educación financiera, y a los que hemos instado a seguir poniendo la exclusión financiera en el foco de las políticas públicas, de cara a la formación de los nuevos gabinetes económicos.