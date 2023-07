Medio millón de autónomos cambian su base de cotización y el 65% elige pagar más

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cerró hace un año un acuerdo con patronal y sindicatos para reformar el sistema de cotización de los trabajadores autónomos. El nuevo RETA persigue que los trabajadores por cuenta propia coticen por sus ingresos reales y para ello, tiene hasta 15 tramos diferentes, que oscilan entre los 230 y los 500 euros al mes para 2023 y se actualizarán de forma progresiva hasta 2025. Esta fórmula entraba en vigor el 1 de enero de 2023, pero los autónomos no estaban obligados a cambiar su base de cotización, ya que podían regularizar su situación después. Sin embargo, más de medio millón de trabajadores por cuenta propia lo han hecho desde comienzos de año y la mayoría de ellos se ha decantado por elevar su cuota: cerca de un 65%.

Los datos a los que ha tenido acceso La Información pertenecen a las dos ventanas abiertas desde el inicio del año. En este periodo, del total de 513.000 autónomos que han modificado su base de cotización, 330.000 han elegido pagar más, mientras que 183.000 han decidido rebajar su cuota. Fuentes de la cartera de José Luis Escrivá celebran la buena acogida que ha tenido este sistema e interpretan el reducido porcentaje que ha reducido su cuota como un signo de que "los autónomos con menos ingresos pueden hacer frente a las cuotas correspondientes gracias a la buena marcha de la economía". La reforma redujo la cuota mínima desde 960 a 750 euros, sin que se haya producido "una cantidad reseñable de cambios hacia bases de cotización más bajas", apuntan.

Este medio millón representa un 15% del total de trabajadores por cuenta propia, que asciende a 3,3 millones, según los datos de la Seguridad Social. Por tanto, el seguimiento de esta nueva opción es moderado, si bien, el departamento de Escrivá esperaba que estos cambios se apreciaran en el próximo ejercicio, ya que ante modificaciones de este tipo las personas tienden a ser prudentes y evaluar cómo funciona el primer año, por lo que lo esperable hubiese sido que demoraran más tiempo esta comunicación de sus ingresos previstos. El Real Decreto-ley 13/2022 permite que los autónomos actualicen esta previsión cada dos meses y el Ministerio ha anotado el triple de movimientos que en el mismo periodo de 2022, aunque matizan que entonces eran ventanas trimestrales y ahora bimestrales.

Las asociaciones reclaman más información para autónomos

El porcentaje del 15% coincide con la proporción arrojada por el barómetro elaborado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) -integrada en CEOE- y publicado en el mes de junio. De acuerdo con este estudio, el 54,1% de los trabajadores por cuenta propia no habían comunicado sus ingresos a la Seguridad Social y habían optado por la opción del ajuste posterior, si fuera necesario, mientras que otro 31% aseguraba estar "muy desconcertado con la nueva cotización" y no saber si había comunicado sus previsiones para el año 2023 o no. Si bien, de entre los autónomos que se habían puesto en contacto con la Seguridad Social por esta cuestión, solo una cuarta parte afirmaba pagar más, frente a otro 38% que había experimentado una reducción en su cuota.

Las patronales ATA y CEOE que firmaron la reforma de julio de 2022 han sido especialmente críticas con el Ministerio de Seguridad Social por haber elevado las cotizaciones un 8% de acuerdo con el cambio automático que sigue al IPC, un movimiento que ha sido interpretado por los empresarios como una 'jugada' por parte de Escrivá, que entienden traicionó su confianza meses después de la firma del nuevo sistema RETA. Desde esta sede han reducido la acogida de la reforma en el entorno empresarial y han aducido al desconocimiento de muchos autónomos sobre las características del nuevo sistema como motivo principal para explicar el reducido porcentaje que sí ha variado sus cuotas.

El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) -asociada a UGT-, Eduardo Abad, apunta en conversación con este medio a esta carencia en la difusión de las características de la nueva norma que busca ampliar la protección de estos trabajadores, durante su vida laboral y en el momento de acceder a la jubilación. En este sentido, cree oportuno que se lleve a cabo una campaña en la que la Administración informe a cada cotizante sobre sus opciones, dado que actualmente son las gestorías las que están asumiendo estas decisiones sobre el cambio o no de las bases de cotización, que se ven forzadas a realizar un esfuerzo superior para revisar las previsiones de ingresos de sus clientes.

Abad también apunta a que muchos autónomos esperan a la última parte del año para hacer regularizaciones en su cotización, dado que esto les permite tener una imagen más aproximada de la marcha de la totalidad del ejercicio. Por ello, recuerda que un 15% de los autónomos ya elevaron al alza sus bases de cotización en la ventana abierta durante el último trimestre de 2022 y eleva el porcentaje de trabajadores por cuenta propia que han regularizado su cotización tras la aprobación del nuevo sistema a un 40% del total de autónomos.