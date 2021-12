Las mejores cuentas sin comisiones para personas con ingresos bajos

Domiciliar la nómina en el banco es la llave para dejar de pagar comisiones de mantenimiento por la cuenta corriente. Pero ¿qué ocurre cuando nuestro sueldo no es demasiado abultado? Muchos consumidores se encuentran con que su banco no solo les exige domiciliar una nómina para operar gratis, sino que además tiene que ser de un importe mínimo, explican los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com. Por lo general, este suele ser de 600 u 800 euros, aunque algunas entidades suben el umbral a los 1.500 euros. No obstante, aquellos con unos ingresos por debajo del límite no tienen por qué pagar comisiones. Hay alternativas.

La Cuenta Nómina de ING, por ejemplo, es una excepción. La entidad naranja no cobra comisiones a los clientes que domicilian una nómina, pensión o prestación por desempleo de cualquier importe. Además, ofrece ventajas como tarjetas de débito y de crédito gratis, transferencias sin coste que llegan a su destino el mismo día, descuentos en compras, reintegros en más de 50.000 cajeros españoles sin comisiones y dos días de descubierto gratis.

No es lo habitual. Por lo general, los bancos reservan sus cuentas nómina a los clientes que cobran un salario mínimo. Al resto, o bien les cobran comisiones, o bien les ofrecen otras alternativas de vinculación para no pagar (contratar fondos, seguros, domiciliar recibos, etc.). El as en la manga que se guardan algunos bancos para captar nuevos clientes son las cuentas online sin nómina y sin comisiones, ideales para personas con ingresos bajos o sin salario.

"Las mejores cuentas sin nómina no tienen comisiones, permiten realizar toda la operativa básica del día a día y disponer de una tarjeta de débito gratis sean cuales sean los ingresos del titular", señalan los expertos de HelpMyCash. Además, muchas pueden abrirse con dos intervinientes, por lo que "son una buena alternativa para aquellos consumidores que quieren compartir una cuenta", añaden. Entidades online como Openbank, imagin o N26 ofrecen esta solución. Por ejemplo, la Cuenta Corriente Open no tiene comisiones de mantenimiento ni por emitir transferencias y tampoco cobra por la tarjeta de débito. La entidad también ofrece descuentos en compras. ¿Y qué pide a cambio? Nada, no es necesario ni domiciliar la nómina ni recibos para disfrutar de estas ventajas.

Cuentas online en bancos de toda la vida

La banca tradicional también compite en este terreno con las entidades online. Durante los últimos años, han estrenado cuentas digitales contratables a través de Internet y pensadas para clientes que gestionan sus finanzas a través de su ordenador o de su móvil. Son gratuitas y no tienen vinculación obligatoria. Un ejemplo es la Cuenta Clara de Abanca, que además de no cobrar comisiones por la operativa básica, incluye una tarjeta de débito sin cuotas anuales con la que se puede ahorrar un 2% en gasolineras Galp. La entidad permite sacar dinero gratis en una amplia red de

cajeros en España y, además, los menores de 35 años pueden retirar efectivo cinco veces al mes gratis en el extranjero. Otra alternativa es la Cuenta Online Sin de Liberbank para nuevos clientes. La entidad, absorbida por Unicaja, no cobra comisiones y no obliga a domiciliar una nómina. Ofrece una tarjeta de débito sin coste con la que se puede retirar dinero sin pagar comisiones en más de 16.000 cajeros españoles.

BBVA también incluye en su catálogo un producto sin ataduras. Se trata de la Cuenta Online, dirigida a nuevos clientes que la contraten por Internet. Como las anteriores, no tiene comisiones de mantenimiento ni vinculación obligatoria y entrega una tarjeta de débito gratis a cada titular con la que se puede sacar dinero en los más de 4.500 cajeros que tiene la entidad en nuestro país. Tanto ING como Openbank, Abanca, Liberbank y BBVA permiten a sus clientes pagar con el móvil y enviar dinero por Bizum, señalan desde HelpMyCash.