Ahorrar en rebajas: el truco de las 48 horas o cómo comprar sin luego arrepentirse

Siempre es buen momento para empezar a ahorrar, pero enero, junto a septiembre, son dos momentos clave en los que conviene recordar trucos para hacerlo sin que suponga un esfuerzo extra. ¡Y más en plenas rebajas! Desde que sus Majestades los Reyes de Oriente dejaran las casas llenas de regalos se dio el pistoletazo de salida a las compras compulsivas. Y precisamente eso es lo que debemos evitar. Los expertos recomiendan poner en práctica la regla de las 48 horas para conseguirlo, pero no es el único truco que sirve para exprimir las rebajas sin arrepentirnos de las compras ni gastar muchos ahorros.

El alza constante del precio de los alimentos, la luz, el gas, la gasolina o la hipoteca durante el pasado 2023 ha ido mermando los ahorros de los españoles, que solo respiran cada vez que se conoce el dato del euríbor, a la baja desde hace unas semanas. Este 2024 no supondrá grandes cambios respecto al 2023 para el bolsillo de los españoles, al menos en los primeros meses del mismo, y a esto hay que sumarle la tan temida cuesta de enero... y las rebajas.

En pleno boom de compras David Gutiérrez, Marketing, Communications and Social Media Manager de Chollometro, recuerda que "en los periodos de rebajas tendemos a dejarnos llevar por los descuentos, por lo que es importante tener en cuenta algunas fórmulas como la regla del 50/30/20 del ahorro, que nos invita a dedicar solo el 30% de lo ingresado a caprichos o compras que no son de primera necesidad".

No es el único truco para ahorrar en estas compras. Así, recuerda que "para hacer compras inteligentes en la campaña de rebajas de enero es importante evitar las compras impulsivas y, para ello es importante poner en práctica la regla de las 48 horas. Esta se basa en dejar pasar dos días desde que decides comprar algo para adquirir solo lo que es verdaderamente necesario y no aquellos caprichos que pueden surgir debido a los descuentos. La planificación también es importante, por lo que crear listas con lo que necesitamos comprar en periodos de rebajas es clave para no gastar más de la cuenta".

Hace unos días hablábamos del truco de ahorro del sobre con el que poder ahorrar hasta 1.000 euros. El secreto está en repartir los ingresos en varios sobres en los que se guardan las diferentes partidas que se asignan a los gastos. Lo primero es desgranar los gastos fijos de cada mes para poder hacernos una idea real de lo que podemos ahorrar. Para ello, se guardará el dinero en un sobre y cuando se tenga que hacer frente a un gasto se utilizará exclusivamente esa cantidad. El segundo sobre puede ser para el pago de deudas que tengamos acumuladas.

En un tercer sobre se incluiría la partida para ocio, entretenimiento o 'caprichos'. Es el más difícil de controlar, pero si se consigue repartir el dinero para que llegue al final de mes, será una de las bases para conseguir ahorrar. El cuarto sobre sería el destinado al ahorro. Se deberá ingresar una cantidad realista en efectivo en el momento de cobrar el salario.

La regla 50/30/20 del ahorro

Depende de los ingresos mensuales de cada persona y los organiza en tres categorías de gasto. Esta fórmula recomienda dedicar a necesidades primarias como la vivienda, la alimentación o los suministros, entre otras, el 50% de lo ingresado; el 30% a caprichos y el 20% restante de ahorro para el futuro. Cada persona puede establecer dentro de cada partida subpartidas atendiendo a su forma de vida y asegurar que cada mes destine parte de los ingresos a un colchón de ahorro.

¿Qué es el truco de ahorro de la regla de las 48 horas?

La regla de las 48 horas: esta recomendación pretende cambiar la forma de consumir de los hogares y evitar las compras impulsivas. Por ello, independientemente de si el gasto es grande o pequeño, propone dejar pasar dos días desde que quieres comprar algo y, tras este tiempo, adquirirlo si sigues pensando en ello. De esta manera, muchas de las supuestas necesidades se posicionarán como caprichos, evitando así emplear dinero en ellas.

Ahorra con las rebajas y las ofertas

A lo largo del año existen muchos momentos en los que puedes encontrar los productos a precios especiales. Aunque es fundamental comprobar que se traten de descuentos reales, preparar un listado con los productos que necesitas para comprarlos en ese momento es clave para reducir los gastos y evitar también las compras compulsivas.

Revisa los gastos fijos

Mantener el gimnasio, las suscripciones a plataformas de entretenimiento, la tarifa del móvil e internet de casa o el contrato de la luz o el gas es muy cómodo, pero también puede suponer estar pagando más de lo que deberíamos. Cada comienzo de año los es recomendable repasar todos ellos y buscar de forma manual o con la ayuda de comparadores como Chollometro otras opciones más económicas.

Compara precios

Es la regla de oro del ahorro, sencilla, pero una de las más efectivas. Tendemos a comprar lo que necesitamos de manera rápida y mecánica sin atender al precio ni comparar en otros lugares.