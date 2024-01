Mercadona, DIA, Carrefour... ¿Qué supermercados abren este 6 de enero y qué horario tienen?

Las fiestas navideñas comienzan a dar sus últimos coletazos. Este sábado, 6 de enero se celebra el Día de los Reyes Magos una fecha no solo de encuentros para comer o cenar si no que es la jornada para abrir regalos por excelencia. Videojuegos, juguetes, colonias, ropa y productos tecnológicos llenarán las casas en la que probablemente sea la última reunión familiar antes de iniciar la rutina después de las vacaciones de Navidad. Si eres de los que deja las compras de última hora presta atención a los horarios de las tiendas este fin de semana, si te quedan regalos por comprar o hacerte con un Roscón de Reyes para desayunar mientras ves por televisión el Sorteo Extraordinario del Niño y compruebas si te has convertido en millonario, date prisa no sea que te encuentres con el cierre echado.

Sin embargo, debes saber que los supermercados permanecerán cerrados este 6 de enero. Los clientes que hayan olvidado algún ingrediente para poner sobre la mesa en la comida familiar o que quieran hacerse con un regalo de última hora no podrán adquirir estos productos en los centros habituales. Mercadona, Carrefour, DÍA, Hipercor, Ahorramas y el resto de tiendas de alimentos no abrirán al público. Por tanto si quieres hacer una compra de última hora solo podrás hacerlo en determinados establecimientos.

La venta de alimentos en las tiendas que se incluyen en la gasolineras, como los establecimientos Supercor, son una de las pocas opciones que existen este 6 de enero para comprar ingredientes. Además, muchas de estas tiendas cuentan con horno, por lo que será prácticamente la única opción para conseguir pan este día navideño.

Los únicos festivos que cierran todos los supermercados

Abrir durante los domingos y los festivos es una decisión propia de cada establecimiento pero hay unas fechas concretas en la que todos coinciden y mantienen echado el cierre de todos los locales y sea cual sea su localización. Todos los centros de España mantienen sus puertas cerradas el 1 de enero, día de Año Nuevo y el este 6 de enero por el Día de los Reyes Magos.

Además, a lo largo del 2024, habrá otros días festivos en los que los supermercados no abrirán sus puertas: