Montero limitará el comité de expertos a cuestiones "técnicas" para la reforma

El Ministerio de Hacienda y Función Pública espera que el comité de expertos para la reforma fiscal ultime el Libro Blanco que servirá como base para llevar a cabo cambios en el sistema tributario. Sin embargo, el departamento que dirige María Jesús Montero limitará la atención al informe a las "cuestiones técnicas y académicas" porque considera que los aspectos "políticos y económicos" son tarea del Ministerio. En este sentido, aunque se valorará y analizará el contenido del documento que consensuen los expertos, Montero reconoce que quedará en manos del Gobierno cualquier decisión de cambio en la política fiscal. "Es un documento importante en términos de motivación, inspiración... pero es el Gobierno de España el que impulsa la reforma fiscal y es el Congreso el que la aprueba", afirmó la titular de Hacienda este jueves.

El equipo de Montero busca distanciarse de los antecedentes sobre recomendaciones de expertos y cambios tributarios. En 2013, el entonces titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, encargó a un grupo de expertos una propuesta para llevar a cabo una reforma tributaria. La bautizada como 'Comisión Lagares' por estar presidida por Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública, no consiguió influenciar al 100% la política fiscal del Gobierno y la mayoría de las propuestas quedaron en un cajón del Ministerio. Fuentes de Hacienda apuntan que "no tendría sentido tener a una veintena de expertos trabajando por amor al arte durante un año y medio para después no hacer caso a sus ideas".

Sin embargo, las mismas fuentes advierten que no esperan "grandes fuegos artificiales" en las propuestas de los catedráticos. De hecho, tal como explicó este periódico, los expertos trabajan en un conjunto de opciones que puedan servir de elección para el Ministerio, pero en ningún caso se establecen políticas concretas o "grandes cambios", según fuentes del comité. No obstante, aunque las mismas fuentes apuntan que han recibido indicaciones para centrarse en los compromisos que el Gobierno ha establecido con Bruselas, desde Hacienda subrayan que "la tarea está dirigida a la totalidad del sistema tributario".

"No vamos a anticipar ninguna conclusión, no conozco las conclusiones ni ha habido injerencias", insistió este jueves la ministra en la rueda de prensa para dar a conocer los datos de recaudación de 2021. Hacienda defiende la "independencia" del comité y quita peso a las dimisiones que ha habido. "Es habitual que haya discrepancias en un grupo tan numeroso", justificó Montero. Cabe recordar que tanto Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco como Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo han abandonado el grupo de expertos antes de presentar el documento a Hacienda. "Si se ha hecho el criterio de selección de forma plural, es difícil que se mantenga la unanimidad", subrayó la ministra.

Sobre si los expertos se pronunciarán sobre impuestos que tengan que ver con la financiación autonómica, la ministra afirmó que "sería normal que lo hicieran". Está previsto que los expertos mencionen la "armonización fiscal" en el documento que trasladen a Hacienda, aunque instarán al Gobierno al "acuerdo" con las comunidades autónomas. Preguntada por la reciente ley aprobada en la Comunidad de Madrid, Montero advirtió que "ningún parlamento autonómico puede legislar por encima de una ley orgánica".

28 de febrero

El comité de expertos tenía previsto entregar un borrador del informe a finales de este mes. Sin embargo, la falta de acuerdo retrasará esta primera entrega por parte de los catedráticos. El plazo estipulado por el Gobierno culmina el 28 de febrero y unos días después, "con carácter prácticamente inmediato", se hará público el documento, según aseguró la ministra. A continuación, el secretario de Estado de Hacienda, Héctor Izquierdo, analizará las propuestas de los expertos para diseñar una reforma fiscal que el Ministerio quiere aplicar en 2023.

Para entonces, Hacienda cree que la recuperación económica se habrá completado y se apoya en los datos de recaudación avanzados este jueves. Los ingresos tributarios alcanzaron en 2021 los 223.382 millones de euros, un 15,1% más que el año anterior. La ministra defendió que la mejora de la recaudación se debe a "un crecimiento económico sostenible, sostenido y que está dinamizando la actividad económica de este país" y no a "subidas impositivas".