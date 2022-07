Moscú se defiende: el futuro del Nord Stream 1 solo depende de la demanda. 

El futuro funcionamiento del gasoducto Nord Stream, que transporta gas ruso a Alemania y se encuentra ahora parado "por mantenimiento" , "dependerá de los socios" de Rusia, tanto en términos de demanda, como en lo que respecta a la aplicación de las sanciones occidentales, según fuentes oficiales rusas. "En lo que concierne al funcionamiento del gasoducto en el futuro, aquí mucho dependerá de nuestros socios, tanto en lo que respecta a la demanda, como en la prevención del impacto de medidas restrictivas unilaterales e ilegítimas en su funcionamiento", dijo la portavoz rusa de Exteriores, María Zajárova, en rueda de prensa que recoge Efe.

Zajárova explicó que se refiere a la situación en torno a las turbinas del gasoducto, retenidas en una fábrica de la compañía Siemens en Canadá por las sanciones occidentales impuestas a Moscú. El consorcio de gas ruso Gazprom dijo este miércoles que ahora mismo no puede garantizar la operación segura del Nord Stream ante las dudas sobre las turbinas retenidas en Canadá, de cuya devolución no tiene constancia.

"Gazprom no dispone de ningún documento que permita a la compañía Siemens sacar de Canadá la turbina en reparación para la estación compresora de Portovaya", dijo el gigante gasístico ruso en un comunicado. "En estas circunstancias, es imposible sacar una conclusión objetiva sobre el futuro desarrollo de la situación para garantizar la seguridad del funcionamiento de la estación compresora de Portovaya, esencial para la operación del gasoducto Nord Stream", añadió.

Estas declaraciones se producen después de que el Gobierno de Ottawa accediera a permitir la salida a Alemania de las turbinas para el Nord Stream para no tener que entregarla directamente a Rusia. El gasoducto, que trascurre por el mar Báltico hasta Alemania, es la principal fuente de abastecimiento de gas ruso en estos momentos para Berlín, pero el flujo se ha reducido en un 60% a lo largo del mes de junio por problemas técnicos relacionados con la retención de las turbinas por Canadá, según Moscú.

Berlín no se ha creído el argumento de Rusia, que además paró el gasoducto para un mantenimiento planificado hasta el próximo día 21. Alemania argumenta que ahora, con la devolución de la turbina, Gazprom ya no tiene excusas para no reanudar el flujo de gas. A este respecto, la portavoz rusa de Exteriores aseguró este jueves que Nord Stream paró sus operaciones del 11 al 21 de julio por labores de mantenimiento "rutinarias". Zajárova insistió en que la parte rusa ha coordinado el calendario de los trabajos con sus socios. "Rechazamos todas las especulaciones sobre ese tema y las consideramos inaceptables", recalcó.

El almacenamiento de gas cae en Alemania

En plena crisis por la el corte del suministro, la Agencia Federal de Redes, la autoridad reguladora de los mercados de redes en Alemania, informó hoy de que el pasado martes, por primera vez desde abril, se había registrado un descenso del nivel de llenado de las instalaciones de almacenamiento en Alemania. "Por primera vez desde principios de abril se retiró más gas en Alemania del que se almacenó. El nivel de llenado de los depósitos es del 64,5% (-0,09%)" a fecha de 12 de julio, indicó hoy el presidente de este organismo, Klaus Müller, en su cuenta de Twitter.

Subrayó que sin los medios económicos puestos a disposición por el Gobierno alemán para el almacenamiento en las instalaciones de Rehden y Wolfersberg, los niveles "serían más bajos". Tras el corte del flujo del gas ruso por el gasoducto Nord Stream 1 por tareas de mantenimiento, los proveedores recurren, entre otras alternativas, a las instalaciones de almacenamiento de gas para satisfacer la demanda.

En su informe diario de este miércoles la Agencia Federal de Redes se refiere a las tareas de mantenimiento de carácter anual de Nord Stream 1 que comenzaron el 11 de julio y oficialmente deberían concluir el próximo día 21, periodo durante el cual "no se suministrará gas de Rusia a Alemania" a través de ese gasoducto. "Por eso, los flujos de gas a través de Nord Stream 1 están actualmente al cero por ciento", agrega el texto, que apunta a que ya "el mercado cuenta con que se puede almacenar menos gas".

Para evitar la escasez de gas en invierno, Alemania trata desde hace meses de llenar los depósitos de gas, con el objetivo de alcanzar un nivel de almacenamiento del 80% el 1 de octubre y del 90% el 1 de noviembre. Algunos de los niveles actuales son ahora significativamente más altos que en 2015, 2017, 2018 y 2021, agrega el informe, aunque el llenado de algo menos de dos tercios de media sigue siendo "insuficiente", advirtió Müller en declaraciones al grupo de medios RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).