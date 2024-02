Motivos por los que deberías hacer testamento y redactarlo bien

Hacer un testamento es una excelente idea por múltiples motivos. Cuando lo redactas, estipulas cómo se repartirá tu patrimonio llegado el momento de la muerte. De esta forma, a la hora de ejecutar la herencia, se reduce el riesgo de que surjan roces entre los herederos y otros problemas graves.

Hacer testamento: por qué es importante

Una de las principales razones de su importancia es porque facilita los trámites a los herederos. Gestionar un fallecimiento nunca es sencillo, pues es un momento muy duro. Si no hubiera un testamento, se añade una dificultad más: no saber cómo repartir los bienes del difunto.

Además, los costes para los herederos se disparan. Por ahorrarse en torno a 50 o 60 euros del testamento, los sucesores tendrán que pagar entre 250 y 400 euros más en trámites notariales. También cabe la posibilidad de que las disputas acaben en los tribunales o que el patrimonio salga de la familia. Por tanto, es esencial una buena planificación cuando llegue el momento.

Cuándo hacer el testamento

Cuándo hacer el testamento es una pregunta que no tiene una única respuesta. Todo depende de las circunstancias de cada persona, aunque hay algunos factores a tener en cuenta. Para empezar, la edad no es un obstáculo, ya que es posible hacerlo a partir de los 14 años. No obstante, cuanto mayor seas, más conveniente resulta dejarlo preparado.

Asimismo, es recomendable si tu trabajo te expone a un riesgo de muerte alto. Es decir, si tu profesión es peligrosa, dejar tus voluntades es una decisión sensata. En cualquier caso, cada persona tiene que decidir cuándo llega el momento de redactarlo. Pero no pienses que por hacerlo perderás tus bienes, pues eso no puede ocurrir. El testamento solo tiene efectos a partir del fallecimiento.

Y recuerda que puedes cambiarlo tantas veces como quieras. En función de lo que suceda en tu vida, no tendrás problemas para llevar a cabo modificaciones en tu testamento, ya sea para incluir bienes o agregar a un heredero.

Cómo hacer el testamento

Otra pregunta relevante es cómo hacer el testamento y la respuesta es muy fácil. Tienes que ir a un notario con tu DNI o pasaporte para dejar por escrito tus voluntades. El profesional dará fe de tus palabras, las recogerá y dejará constancia del lugar, la fecha y la hora. No tendrás que hacer nada más, únicamente guardar la copia que te entreguen.

Tampoco es necesario que lleves testigos, salvo en circunstancias muy puntuales, como que seas invidente o no sepas escribir, por ejemplo. En caso de no estar en plenas facultades mentales, no podrás realizar el testamento. El motivo es simple: no puedes hacer uso de tu voluntad.

Como has visto, hacer el testamento es una buena idea. Recuerda que simplificas los trámites y el pago de impuestos a tus herederos. Y no tengas prisa por redactarlo, dado que tienes la posibilidad de cambiarlo todas las veces quieras. Eso sí, no lo dejes para el último momento.