Una mujer gana 10 millones en la lotería y vuelve a conducir su autobús

¿Cómo te imaginas que sería tu vida en 10 años, si un día te despiertas siendo conductora de autobús y justo después ganas 10 millones de dólares? Pues, probablemente, Sharon Tirabassi, una madre soltera canadiense que consiguió ganar la lotería en el país norteamericano, jamás pensó que volvería a retomar su antigua vida como conductora de autobús una década después. Su historia, como tantas otras, refleja los problemas financieros que tienen las personas corrientes cuando ganan súbitamente grandes sumas de dinero.

Sharon Tirabassi, una vecina de Hamilton, Ontario, vivía una vida modesta antes de su gran golpe de suerte. Como madre soltera de tres hijos, trabajaba arduamente para llegar a fin de mes, enfrentándose las dificultades económicas de una familia con bajos ingresos. Su vida tomó un giro espectacular cuando, en 2004, ganó 10 millones de dólares en la lotería. Este evento marcó el inicio de una nueva era en su vida, llena de posibilidades, lujos y, desafortunadamente, decisiones financieras cuestionables.

La súbita riqueza llevó a Tirabassi a un torbellino de gastos. Compró una casa valorada en más de un millón de dólares, vehículos de lujo, incluyendo un Hummer, y realizó numerosos viajes. Además, mostró su generosidad hacia familiares y amigos, ayudándoles económicamente. Esta fase de su vida estuvo marcada por una serie de decisiones impulsivas, una falta de asesoramiento financiero adecuado y una escasa previsión a largo plazo.

A pesar de su inmensa fortuna, Tirabassi no estaba preparada para gestionar tal cantidad de dinero. Por eso, en menos de una década, gran parte de su fortuna se había esfumado. La falta de inversión sostenible y la ausencia de un plan financiero sólido contribuyeron a su rápido declive económico. En una entrevista con 'The Hamilton Spectator', Tirabassi compartió cómo se sintió abrumada por la responsabilidad y cómo el dinero "se fue en la casa y los coches".

Para 2013, Sharon Tirabassi ya había regresado a su vida anterior, trabajando como conductora de autobús. Esta vuelta a la normalidad no solo representó un cambio en su situación financiera, sino también en su perspectiva de la vida. Porque la historia de Sharon no es única. Según el National Endowment for Financial Education, aproximadamente el 70% de las personas que reciben una gran cantidad de dinero de golpe lo pierden, incapaces de gestionar adecuadamente su nueva riqueza.

¿Por qué algunos nuevos millonarios se arruinan de forma rápida?

Este fenómeno no solo afecta a los ganadores de lotería, sino también a deportistas o artistas que de repente se encuentran con grandes sumas de dinero. La falta de preparación y asesoramiento financiero adecuado a menudo conduce a decisiones de inversión pobres y a un gasto excesivo.

Este patrón de ascenso y caída es evidente en varios casos documentados. Vivian Nicholson, por ejemplo, ganó una suma significativa en 1961, pero tras una serie de gastos desmedidos y mala suerte, terminó viviendo con una pensión mínima y sufriendo demencia al final de su vida. Evelyn Adams, que ganó la lotería en dos ocasiones consecutivas, terminó desarrollando ludopatía y gastando todas sus ganancias en juegos de azar, llevándola a vivir en una autocaravana. O Callie Rogers, ganadora a los 16 años, también perdió toda su fortuna y terminó viviendo de ayudas gubernamentales, tras una serie de desafortunadas decisiones y circunstancias de vida.