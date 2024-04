Francia multa a pacientes que no acuden a citas médicas: ¿qué va a pasar en España?

Tras el reciente anuncio de Francia sobre la imposición de un coste de cinco euros a aquellos pacientes que no se presenten a su cita médica o no la cancelen en un periodo de 24 horas, la Asociación Española de Consumidores (AEC) ha alzado su voz en rechazo a la posibilidad de aplicar dicha medida en España. Sin embargo, la postura del Ministerio de Sanidad es firme y por ahora no contempla este tipo de cobro.

En palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, 'hacer pedagogía de lo que significa tener una cita médica y de lo difícil que es ahora mismo' es una prioridad por encima del cobro por inasistencia. Según sus declaraciones realizadas durante los Desayunos Socio-sanitarios de Europa Press, García marca distancia con los 'modelos impositivos'.

Soluciones al absentismo en citas médicas

La AEC emitió un comunicado en el que se alinearon con la postura de García, enfatizando en la necesidad de 'hacer pedagogía hacia un uso responsable y más razonable de los servicios sanitarios que nunca se ha hecho en este país'. A su vez, la asociación resalta la demora en la asignación de citas como una causa principal para las ausencias a las mismas.

La AEC también aboga por un enfoque de Educación Digital para la ciudadanía mayor, destinado a aprovechar mejor los recursos digitales proporcionados por las Administraciones Sanitarias. Asimismo, insisten en la importancia de intensificar las campañas de prevención respecto a diversas enfermedades y patologías, lo que a la larga se traducirá en un ahorro económico y una mejora en la salud general de la ciudadanía.

El debate sobre la sanción económica a pacientes

El sistema de cobro por citas médicas no anuladas es una medida que ha generado un intenso debate. Aunque algunos argumentan que puede servir como un recordatorio de la importancia de asistir a las citas programadas o anularlas con tiempo suficiente, los detractores señalan que la medida puede suponer una barrera económica para ciertos colectivos. En este sentido, es prioritario garantizar el acceso a los servicios de salud y promover su uso responsable.