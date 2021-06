Estas son las multas más habituales que te puede poner la DGT durante el verano

La DGT ya ha comenzado la operación salida del verano de 2021, que este año estará especialmente marcada por las reformas de la normativa de circulación que empezaron a aplicarse el pasado mes de mayo. Se han establecido nuevos máximos de velocidad en las carreteras urbanas y vías con varios carriles en hasta 8.130 ayuntamientos de España.

En esta ocasión será más fácil conocer las sanciones pendientes, puesto que desde 2020 los conductores disponen de su carnet de conducir digital en la aplicación de la DGT. Este nuevo método permite, entre otros servicios, consultar las multas que quedan por pagar.

Además, la apertura de las fronteras y la libertad de movimiento presentan un nuevo escenario para Tráfico. Más allá de las sanciones de velocidad, los controles de alcoholismo o mal aparcamiento, hay muchos otros riesgos al volante que podrán costar una multa. Veamos cuáles son los más comunes.

Calzado y vestimenta adecuadas

Una de las cuestiones más repetidas es el uso de un zapado adecuado, no es posible conducir con chanclas, sandalias o tacones ya que pueden suponer un peligro a la seguridad. Los agentes podrían llegar a multarte con hasta 80 euros en estos casos, aunque esta infracción no está recogida en el reglamento.

¡Vuelve la pregunta del verano 😎❗

¿Se multa o no conducir con chanclas👡❓



🤔No hay normas sobre ello pero si se aprecia que afecta a la seguridad (manejo de pedales, p. ej) puede ser sancionable.



¿Se multa o no conducir con chanclas? No hay normas sobre ello pero si se aprecia que afecta a la seguridad (manejo de pedales, p. ej) puede ser sancionable. Consejo: Usa la cabeza y ponte calzado cómodo y seguro

En cuanto a la ropa, tampoco es posible circular sin camiseta, en bikini o con vestimenta que pueda resulta perjudicial en la conducción. Los agentes podrán determinar que ciertas prendas pueden multiplicar el riesgo de accidente y con ello sancionar al conductor.

Comer o beber mientras conduces

Las distracciones al volante van desde revisar el teléfono móvil hasta buscar objetos dentro del vehículo. Durante los viajes largos es conveniente hacer pequeñas paradas para descansar, y esto también debe aplicarse a la hidratación. Por seguridad el conductor tiene que evitar beber o comer mientras circula ya que debe mantener la libre la visión o los movimientos para reaccionar ante posibles peligros.

Configurar el GPS

Todo el mundo sabe que hablar por teléfono mientras conduces implica un gran riesgo a la circulación. Según la Ley de Tráfico y Seguridad Vial está prohibido el uso tanto el uso de dispositivos como ponerse auriculares o instrumentos similares que puedan distraernos al volante.

Mientras conduces, evita toda acción que suponga desatención en la conducción.



✅Usar navegadores

✅Lectura papeles

✅Comer

✅Buscar objetos en el vehículo…



Todas ser objeto de denuncia si son captadas por los agentes.



👉https://t.co/T5HkQ1CtKn



Al volante 0,0 #Distracción pic.twitter.com/z9wOO0r7Nw — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) May 26, 2021

Antes de empezar un viaje es conveniente configurar el GPS con antelación y si es necesario cambiar la ubicación o el destino. Lo mejor es hacer una parada para solventar los problemas y volver a ponerse en marcha.

Fumar en el coche

Los usuarios pueden fumar en el coche a su elección, aunque hay que tener cuidado con quitar las manos del volante entre las caladas o para encender un cigarrillo.

Asimismo tirar las colillas por la ventanilla puede suponer una multa muy grave de hasta 200 euros y cuatro puntos menos en el carnet. El riesgo principal es poner en peligro a otros conductores, especialmente motoristas y ciclistas, o incluso llegar a provocar incendios en la zona.

Llevar remolques

Aquellos que lleven remolques, caravanas u otros bultos agarrados al coche deben tener actualizados todos los papeles propios. Recuerda que existen restricciones de su masa para los ligeros o no ligeros, e incluso puede haber distintas limitaciones de velocidad. Por otro lado, si alquilas una autocaravana debes tener en cuenta los requisitos o permisos para conducirlas. Las multas por no regularizarlas o no haber pasado la ITV pueden llegar a ser de 200 euros, mientras que ir más rápido de lo marcado puede ser de entre 100 y 600 euros.

La Dirección General de Tráfico (DGT) apunta que las mejores recomendaciones son planificar el viaje previamente, revisar posibles radades, incidencias u obras, descansar cada dos horas de conducción y ser prudente. Además, en su nueva campaña advierte de todos estos peligros veraniegos, desde ir comiendo un helado mientras conduces hasta hacerse una foto o no llevar bien agarrados los bultos de viaje.