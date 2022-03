El MWC olvida la crisis de chips aunque alerta del ritmo lento en la fabricación

El Mobile World Congress (MWC) 2022 ha contado con la presencia de los principales fabricantes de procesadores del mundo. Empresas como Intel, Qualcomm, AMD, MediaTek y Arm han presentado sus soluciones para empresas y en algunos casos con nuevos productos, pero todas ellas han pasado de puntillas por el problema que afecta a la industria electrónica global en los dos últimos años: la escasez de procesadores.

Desde el año 2020, coincidiendo con la pandemia, la industria tecnológica padece una escasez en el suministro de semiconductores que ha afectado a la producción de dispositivos electrónicos por la falta de procesadores. Estas restricciones han afectado a productos como videoconsolas (las nuevas PlayStation 5 y Xbox Series X y S siguen siendo difíciles de conseguir un año y medio después de su lanzamiento), unidades gráficas como las Geforce RTX 30 de Nvidia o, en especial, los automóviles, con fabricantes como Ford y Stellantis (antes PSA Peugeot Citroën) en su fábrica de Vigo, que han tenido que detener la producción varias veces.

Los principales clientes de los fabricantes de chips son los fabricantes de productos electrónicos, y alguno de ellos, como es el caso de Oppo, ha reconocido a Europa Press que los problemas de suministro de estos componentes aún les siguen afectando, aunque sus terminales móviles de gamas medias y altas en ningún momento se han visto afectados.

"Puedo asegurar que en Oppo, en todos los terminales de 250 euros o más, no ha habido ni va a haber escasez", ha asegurado en una entrevista con Europa Press en el marco del MWC 2022 el vicepresidente de Ventas de Oppo en España y Portugal, Sergio Muñoz. En las gamas de entrada, no obstante, la compañía sigue percibiendo ciertas dificultades en el sector, aunque espera que "la situación va a ir mejorando hacia final de año", según Muñoz.

Qualcomm ha sido una de las empresas del sector con un mayor 'stand' en el MWC este año. En el Hall 3, además de mostrar su potencial para la realidad virtual y el metaverso, el fabricante estadounidense ha destacado novedades como la quinta generación de su módem Snapdragon X70 5G y el chip FastConnect 7800 con especificaciones de WiFi 7.

Este fabricante de procesadores ha abordado la situación señalando el que cree que es el problema de origen: "la capacidad de las fábricas no está creciendo al ritmo de la transformación digital del mundo en este momento", como ha asegurado, en una mesa redonda durante MWC 2022 a la que ha asistido Europa Press, el presidente de Qualcomm en Europa y vicepresidente senior global, Enrico Salvatori.

La solución, según la marca, no puede ser otra que aumentar la capacidad de producción global de los semiconductores con los que se elaboran los procesadores, aunque advierten de que esto puede ser un proceso largo debido a la tecnología de procesos y de nodos que usan los chips actuales (como la de 3, 4 y 5 nanómetros de los procesadores actuales de gamas altas). "Crear nuevas fábricas de semiconductores o ampliar las líneas de producción es una gran inversión y lleva tiempo, no se puede hacer de un día para otro", ha señalado Salvatori, que ha explicado que ha reducido la problemática a que "la fabricación de procesadores no tiene un botón de encendido y apagado".

Intel, por su parte, solo ha compartido con Europa Press su visión corporativa general sobre la crisis de semiconductores. "Estamos trabajando activamente con nuestros socios de la cadena de suministro para aumentar la disponibilidad de materiales y componentes de terceros con el fin de mejorar aún más la producción de nuestros procesadores y también apoyar un ecosistema de PC más amplio. Seguimos centrados en apoyar a nuestros clientes y continuaremos trabajando para aumentar el suministro y así satisfacer sus necesidades", señalan fuentes de la compañía estadounidense. El resto de compañías, entre las que se incluyen Arm, AMD y MediaTek, han declinado la propuesta de proporcionar declaraciones sobre la crisis de semiconductores a Europa Press. Y han asegurado que no tienen novedades que añadir sobre este problema que, en la actualidad, sigue teniendo consecuencias en la industria global.