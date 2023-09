Nuevo iPhone 15: cuándo sale a la venta y cuánto dinero cuesta el más barato

Los fans de Apple están de enhorabuena. La espera para conocer el nuevo iPhone 15 llegará a su fin en apenas unas horas en España: a las 19.00 de este martes 12 de septiembre se presenta en un evento que podrá seguirse en todo el mundo. Pero lo cierto es que quienes se pregunten cuándo sale a la venta y cuánto dinero cuesta ni siquiera tendrán que esperar hasta esa hora porque ya se conocen muchos de los detalles de los modelos.

Como es habitual en estos casos, las personas que tienen iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, y que se resisten a comprarse el iPhone 15, tienen que dar paso a sus sucesores. Quizá a ello le anime los colores que tendrán los nuevos modelos: la gama estándar y Plus tienen colores distintos a la Pro y Pro Max. El iPhone 15 y 15 Plus podría tener un nuevo color verde suave. Y es que los tonos pasteles serán esta vez los grandes protagonistas: habrá rosa, azul, y amarillo. Todo ello, sin olvidar el tradicional blanco y negro.

En un primer momento, se planteó que una de las novedades del iPhone 15 era que dejarían de tener botones físicos para tener botones hápticos, que funcionarían incluso con el móvil apagado. Pero, después, se aclaró que este cambio no se produciría. A su vez, puede que la forma varíe y adopte el diseño que tenía el iPhone 5c: dejaría a un lado los bordes rectos y adoptaría el lateral recto hacia arriba, con una ligera curvatura hacia la parte trasera.

¿Cuándo sale a la venta el iPhone 15?



Siguiendo el ejemplo de lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores, será posible reservar el iPhone 15 la misma semana de su presentación. Así, todo apunta a que el plazo podría abrirse a partir del día 15 de septiembre. De ahí que la fecha de lanzamiento al mercado se retrasará una semana, al 22 de septiembre.

Aún no está claro si alguno de los modelos saldrá al mercado algo más tarde, como ya ocurrió el pasado año, por ejemplo. En 2022, el iPhone 14 Plus llegó pasado el tiempo y, tanto el iPhone 12 Mini como el iPhone 12 Pro Max también salieron después que el resto de modelos de su familia.

De hecho, es probable que el más avanzado, el iPhone 15 Pro Max se retrase unas semanas. Según los rumores que recogen medios como Xataka, Sony y Apple están teniendo dificultades con la producción de las cámaras periscópicas, por lo que ese modelo podría llegar entre tres y cuatro semanas más tarde.

¿Qué modelos de iPhone 15 hay?



Fue el pasado año cuando Apple ya sacó dos gamas de iPhone en una misma generación: por un lado, iPhone 14 y iPhone 14 Plus y, por otro, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max. En 2023, se verán otros cuatro modelos:

iPhone 15 . El modelo de 6,1 pulgadas de diagonal es el estándar y, por ende, debería ser el más económico de todos. Buena parte de sus características coinciden con las del iPhone 15 Plus. Sin embargo, la información que se ha filtrado indica que la pantalla de esta gama y el iPhone 15 Plus todavía no dispondrán del modo Always-on Display y tendrían un refresco 60 Hz.

. El modelo de 6,1 pulgadas de diagonal es el estándar y, por ende, debería ser el de todos. Buena parte de sus características coinciden con las del iPhone 15 Plus. Sin embargo, la información que se ha filtrado indica que la pantalla de esta gama y el iPhone 15 Plus todavía y tendrían un refresco 60 Hz. iPhone 15 Plus . Este modelo, de 6,7 pulgadas de diagonal, sustituirá al actual iPhone 14 Plus. De nuevo, debería ser la mejor opción para aquellos que buscan un iPhone grande sin que sea necesario hacerse con el de la gama más alta. Además, el principal cambio con respecto al iPhone 15 es la batería .

. Este modelo, de 6,7 pulgadas de diagonal, sustituirá al actual iPhone 14 Plus. De nuevo, debería ser la para aquellos que buscan un iPhone grande sin que sea necesario hacerse con el de la gama más alta. Además, el principal cambio con respecto al iPhone 15 es la . iPhone 15 Pro . Con sus 6,1 pulgadas de diagonal, sustituirá al actual iPhone 14 Pro. A diferencia del anterior, esta es la gama ideal para quienes quieren uno compacto, pero sin perder potencia y funciones de cámara . En los modelos Pro de este año, se espera que los marcos de pantalla sean muy reducidos, que incorporen el chip A17, un botón programable que sustituirá al switch de silencio y mejores sensores para la cámara principal.

. Con sus 6,1 pulgadas de diagonal, sustituirá al actual iPhone 14 Pro. A diferencia del anterior, esta es la gama ideal para quienes quieren uno compacto, pero . En los modelos Pro de este año, se espera que los marcos de pantalla sean muy reducidos, que incorporen el un botón programable que sustituirá al y mejores sensores para la cámara principal. iPhone 15 Pro Max. El modelo de 6,7 pulgadas de diagonal sustituirá al actual iPhone 14 Pro Max. Será el más avanzado y marcará su tope de gama en 2023 y buena parte de 2024, hasta que nazca el iPhone 16. No solo tendrá más batería que el resto y una mayor diagonal de pantalla, sino que tendrá cámara periscópica. Esto es precisamente lo que hace que algunos analistas crean que el iPhone 15 Pro Max arrasará en el mercado.

¿Qué precio tiene el iPhone 15?



Una de las cuestiones que más interés suscita es el precio que tendrá el iPhone 15 ya que, en 2022, los modelos subieron su coste por primera vez en cinco años en Europa. Sería raro que bajaran los precios, por lo que se puede tomar como ejemplo el que marcan los iPhone 14 con una capacidad de 128 GB:

iPhone 15: desde 1.009 euros .

. iPhone 15 Plus: desde 1.159 euros .

. iPhone 15 Pro: desde 1.319 euros .

. iPhone 15 Pro Max: desde 1.489 euros.

Hay expertos que incluso prevén subidas en los precios de Estados Unidos pero, dado que el euro y el dólar están muy igualados, quizá se traslade también a Europa. No obstante, este dato no se conocerá hasta el mismo día de la presentación.