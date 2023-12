Si tienes este número de la Lotería de Navidad no vas a cobrar nada, aunque tenga premio

Falta muy poco para que los bombos empiecen a girar y se conozcan los números que este año serán premiados en el Sorteo de la Lotería de Navidad. Muchos participantes apuran las horas para comprar los décimos y otros apuntan en una libreta todos los números para estar atentos a los niños de San Idelfonso y detectar rápidamente si han sido agraciados. Sin embargo, los propietarios del número 30742 no cobrarán su premio aunque corresponda al Gordo. ¿El motivo? Un robo en Navalmoral de la Mata (Cáceres).

El pasado 16 de noviembre el el establecimiento La Barrika situado en la localidad cacereña sufrió un robo. Los ladrones se hicieron con la máquina de la lotería tras romper la centralita. Todos los décimos están registrados en la Policía como robados por lo que hacerse con el premio correspondiente será misión imposible. Así lo ha notificado el dueño del bar en Facebook donde ha avisado que los billetes de este número no serán recompensados con el dinero correspondiente del sorteo, en caso de ser premiados.

Décimos de lotería robados

"Pongo en conocimiento de todos los clientes y amigos de mi casa de que el día 16 de noviembre a las 2:00 AM hubo un robo en mi casa en el que en dos minutos rompieron la centralita de la alarma y se llevaron la máquina expendedora de lotería de Navidad. Después de solucionar el problema y poner una denuncia, pongo en conocimiento de que todo el que compre el número 30742 fuera de la administración o fuera de mi casa no cobraría el premio si tocara. Hay una denuncia sobre la fracción y serie de los décimos que se han llevado y si toca la administración no va a pagar un duro porque consta como robado. Así pues, el que compre ese número suelto, con o sin recargo, no podrá cobrar el premio", indica el propietario de La Barrika en sus redes sociales.

En un segundo comentario, detallaba: "Cuidado dónde lo compráis, no se cobra recargo y va en sábanas enteres. No os fieis de los décimos sueltos, son robados y no se abonan".

Por tanto, todas las personas que han comprado décimos del número 30742 fuera de la administración o del establecimiento La Barrika, en Navalmoral de la Mata (Cáceres), deben saber que no recibirán ningún dinero por él aunque resultara premiado.

Venta de lotería robada

La Lotería de Navidad no se libra del intento de estafa por parte de aquellos que buscan lucrarse con el engaño. Se puede encontrar numerosas personas que buscan vender décimos falsos. Gracias al avance de la tecnología y la calidad de las falsificaciones, cada vez resulta más difícil detectar si un billete para este popular sorteo navideño es verdadero o falso.

Si no has adquirido tu décimo en una administración oficial y tienes dudas sobre la vericidad del mismo, puedes comprobar si es falso con un lector de código de barras o una luz ultravioleta. Si no tienes a mano estos objetos, puedes realizar el siguiente truco: buscar la imagen de la Virgen de la granada, de Fra Angelico, en uno de los marcos color oro. Si no tiene esa imagen, el décimo no es auténtico.

Loterías y Apuestas del Estado recomienda desconfiar siempre que nos ofrezcan un billete por menos de 20 euros. Si vas a adquirir décimos online, lo mejor es asegurarse de que aparece el código de compra segura: HTTPS://.

Fábrica de Moneda y Timbre recuerda, además, las características que hacen a cada décimo de la Lotería de Navidad único. Estas son sus peculiaridades: