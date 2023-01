Los pasos que debes seguir para aplazar una deuda con la Seguridad Social

El aplazamiento de una deuda a la Seguridad Social es posible, pero con condiciones. Son muy diversos los factores que influyen en ello y no todos dependen de la persona implicada. Sin embargo, no hay que preocuparse porque, en ciertos casos, el deudor puede solicitar una prórroga si no es capaz de pagar en el plazo establecido. Aunque, en ocasiones, se pide un aval y hay que cumplir algunos requisitos que varían en función de la calidad y cuantía de la deuda.

Lo primero que deben tener en cuenta quienes lleven su propia contabilidad o se ocupen de la facturación de una empresa es que casi todas las deudas en la Seguridad Social se pueden aplazar. Este es el caso de las cotizaciones mensuales, recargos, IVAs trimestrales... Pero hay dos grandes excepciones.

Asimismo, el aplazamiento de una deuda no significa que esta se elimine, si no que su pago se pospone. La Seguridad Social tiene la posibilidad de revisar periódicamente la situación económica del deudor y, si esta mejora, puede proceder a revocar el aplazamiento, tal y como se explica en la sede electrónica de la administración. Para ello, es fundamental cumplir con los plazos y las condiciones que se han acordado puesto que, si no se cumplen, se lleva a cabo la ejecución de la deuda.

Cómo solicitar un aplazamiento de deuda

Los deudores deben seguir una serie de pasos para poder solicitar el aplazamiento de una deuda a la Seguridad Social:

El primero es comunicar la situación económica a la Seguridad Social, para que esta valore si procede aplazar la deuda. Esto puede realizarse de dos formas distintas: dirigiendo un escrito a la Tesorería General de la Seguridad Social , o a través del servicio de atención telefónica .

a la Seguridad Social, para que esta valore si procede aplazar la deuda. Esto puede realizarse de dos formas distintas: dirigiendo un escrito a la , o a través del . A continuación, se debe presentar una solicitud de aplazamiento del pago. Esta debe incluir los datos del deudor, la cantidad de la deuda , los plazos solicitados y el motivo de la petición. Se tiene que aportar toda la documentación necesaria: recibos de la deuda, nóminas, certificado de empresa...

del pago. Esta debe incluir los datos del deudor, la , los y el de la petición. Se tiene que aportar toda la documentación necesaria: recibos de la deuda, nóminas, certificado de empresa... Una vez recibida la solicitud, la Seguridad Social evalúa la situación económica de la persona implicada, la documentación aportada y la viabilidad del aplazamiento.

de la persona implicada, la documentación aportada y la viabilidad del aplazamiento. Después, se emite una resolución que se notifica al deudor mediante un escrito. Esta puede ser favorable , denegar la solicitud o condicionar el aplazamiento al cumplimiento de ciertas condiciones .

que se notifica al deudor mediante un escrito. Esta puede ser , la solicitud o condicionar el aplazamiento al cumplimiento de ciertas . Si se acepta el aplazamiento, se acuerda un plan de pagos. En este caso, es importante cumplir con los plazos y las condiciones acordadas ya que, de lo contrario, se ejecutará la deuda.

Cuánto tiempo hay para pagar la deuda

Cuando la Seguridad Social concede el aplazamiento de una deuda, el implicado dispone de un plazo de cinco años para pagarla. Además, el tiempo, la cuantía y la frecuencia de cada pago fraccionado es flexible. Y, si mejora la situación económica del deudor, este podrá liquidarla anticipadamente.

Pero no hay que olvidar que la deuda genera intereses, lo que se calcula sobre el total de la deuda aplazada. Este porcentaje puede incluir los recargos e intereses que no se pagaron antes de pedir el aplazamiento.

Qué deudas son inaplazables

Aquellos que hayan contraído una deuda con la Seguridad Social han de tener claro que hay dos tipos de cuotas que son inaplazables: las que se pagan por dar cobertura a los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales; y, para los empresarios con empleados a su cargo, la denominada ‘cuota obrera’, el porcentaje que debe pagar al trabajador por cuenta ajena y de cuyo ingreso es responsable.