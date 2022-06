La patronal eléctrica cree que la luz no bajará lo esperado por depender del gas. 

La patronal eléctrica Aelec ha considerado que el efecto de la 'excepción ibérica' en el precio del mercado eléctrico será menor de lo esperado mientras no se solucione la dependencia del gas, que es el "verdadero problema de esta crisis". En un comunicado, la asociación, de la que forman parte Endesa, Iberdrola y EDP España, subrayó que el incremento continuado del precio del gas, que ha vuelto a aumentar un 13%, "hará que el 'cap' al gas no muestre reducción de precios de electricidad en el mercado respecto a los precios de los últimos días".

No obstante, valoró que los precios de la electricidad en el mercado mayorista "serán menores que si el 'cap' al gas no se hubiese implantado". Con el estreno de la medida este miércoles, después de recibir la pasada semana el visto bueno de Bruselas, Aelec consideró que las "circunstancias especiales" en estos dos primeros días, con alta demanda de electricidad por la ola de calor, así como una baja producción renovable por la falta de viento y una mayor generación de gas -que ha llevado a un incremento en el coste de la subvención al gas- han supuesto una reducción del coste de la electricidad en el mercado mayorista "menor a lo esperado".

En todo caso, consideró que estos primeros días están marcados por "una situación coyuntural" y confió en que los resultados de reducción de coste "sean mayores, una vez terminen estas circunstancias". Además, subrayó que las eléctricas "no son lo mismo que otras energéticas" y que están contribuyendo "manteniendo inalterados los contratos fijos con los clientes pese al fuerte incremento del precio del gas". "El problema sigue siendo la subida del precio del gas y no estaremos alejados del impacto del gas en los precios de electricidad hasta que no reduzcamos la dependencia del gas con más energías renovables", añadió.