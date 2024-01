Las patronales del sector turístico alertan sobre la falta de mano de obra cualificada

Las patronales hoteleras, de aerolíneas y de agencias de viajes han denunciado la mala reputación que sufre el sector turístico. Asñi lo han manifestado durante una mesa redonda en el XII Foro de Exceltur de este martes los presidentes de la Confederación Española de Hoteles (Cehat), la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) y la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), donde también han coincidido en la problemática de encontrar trabajadores cualificados.

Por un lado, el máximo representante de agencias, Carlos Garrido, ha admitido que la reputación de su sector es un tema "determinante", ya que están "en primera fila con el cliente". "Tenemos la capacidad de mover o redireccionar a los clientes donde existen esas zonas más saturadas. Hay que ser sincero y claros en entender el turismo mal llevado puede ser perjudicial para los destinos", ha añadido al respecto.

En el sector aéreo, Javier Gándara ha apuntado que esta industria lleva mucho tiempo sintiendo esa "percepción negativa", mientras que el 80% de los turistas llegan a España por vía aérea. "Es esencial el transporte aéreo", ha añadido. Gándara ha explicado que la industria de la aviación está trabajando en que esa visión negativa "cambie", explicando que tiene una hoja de ruta y un compromiso para alcanzar las emisiones netas cero en 2050.

Por su parte, el presidente de Cehat (patronal hotelera), Jorge Marichal, ha reivindicado que el sector "prácticamente" no ha cambiado en los últimos 15 años, es decir, no ha crecido el número de alojamientos hoteleros en España, aunque "todos estos problemas ahora se nos han echado de nosotros". Además, el representante de los hoteles ha señalado que no solo se trata de un tema político, sino también de un tema de sociedad. Sin embargo, también ha admitido la culpa del sector porque "no hemos salido comunicarnos y no hemos sabido educar a nuestra sociedad".

Falta de mano de obra cualificada

En cuanto a la falta de mano de obra cualificada, Garrido ha explicado que "hoy en día" se ven otros "perjuicios" en las agencias de viajes que perjudican la contratación como "horarios partidos o salarios bajos". "Lo que está claro es que falta esa labor informativa, esa comunicación, que devuelva esa ilusión y esa vocación a los jóvenes para que quieran dedicarse al turismo", ha señalado el presidente de CEAV.

Por parte de los hoteles, Marichal ha extendido el problema a todos los sectores de España ya que "van a hacer falta dos millones y medio o tres millones de personas para trabajar en los próximos años", por lo que ha afirmado que "no es nuestro sector solamente".