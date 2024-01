El turismo prepara fórmulas para mitigar la masificación... sin perder dinero

"No te acerques". Este fue el lema de una campaña turística de Ámsterdam en marzo de 2023 para ahuyentar a los británicos de entre 18 y 35 años que van a la ciudad en busca de drogas y alcohol. La ciudad es una de las más visitadas del mundo -alrededor de 20 millones de visitantes-, pero el exceso de turismo está poniendo a prueba la tolerancia de los lugareños. El sentimiento no es ajeno a España, pero ahora son las propias empresas del sector las que buscan soluciones alternativas para no morir de éxito, después de un año excepcionalmente bueno en el que la facturación ha crecido en 20.000 millones de euros hasta los 186.500 millones.

"Vamos a tomarnos esto con prudencia, porque [este crecimiento] tampoco es sostenible", aseguró este miércoles el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda. "Tenemos que ponderar si estos ritmos y estas intensidades son viables, realistas, pero sobre todo si son deseables", explicó, al tiempo que aludía a las jornadas 'XII Foro de Liderazgo Turístico' que realizará la asociación la semana que viene en Fitur y en las que se tratarán las fórmulas para articular un turismo "socialmente sostenible".

Las empresas han superado rápidamente y con creces los registros prepandemia. A falta de los datos definitivos, las estimaciones apuntan a que en 2023 llegaron en torno a 85 millones de visitantes. No obstante, Exceltur plantea alejar sus objetivos de estos aumentos en volumen. "Crecer por crecer en lugares con masificación puntual no es algo que debamos seguir primando. Fomentar crecimientos que, aunque pudieran ser económicamente factibles, sean socialmente indeseables", comentó Zoreda.

Más por menos

Uno de los puntos que persigue el sector es el aumento del gasto. Durante este último año el flujo de turistas desde países de Norteamérica y Latinoamérica ha provocado un alza notable en el desembolso por turista -un 17,9% más en el segmento de extranjeros con respecto a 2019- sin que el volumen de viajeros haya crecido sustancialmente. Óscar Perelli, director de Estudios e Investigación de Exceltur, aseguró que convertir estos perfiles en sostenibles en el tiempo "es el mayor reto".

En esta misma línea apuntan las aerolíneas. Fuentes del sector aseguran que proyectarse en esos mercados para promover destinos de calidad puede ayudar a fomentar un flujo de turistas más llevadero.

Vivienda turística

Desde el segmento del alojamiento también apuntan a la lucha contra la vivienda turística ilegal que predomina en los núcleos de muchas ciudades y que, según detallan, "favorecen la masificación y alientan la turismofobia". Exceltur afirma que en 2023 se abrieron casi 15.500 nuevas plazas de vivienda turística en las 25 principales ciudades de España y califica de "imprescindible" una normativa paraguas nacional que "ayude" a hacer cumplir las normativas autonómicas y locales.

Fuentes del sector hotelero apuntan a ejemplos legislativos como la Ley Local 18 de Nueva York, que prohíbe a caseros o inquilinos alquilar casas o apartamentos por menos de 30 días, salvo que el propietario esté presente -y en ese caso para un máximo de dos personas- y establece registros obligatorios para los propietarios y las plataformas que los publiciten, y multas para los infractores.

Aristas a pulir

No obstante, el sector turístico incluye empresas de muy diversa índole. Juan Luis Barahona, presidente ejecutivo de la patronal del alquiler de vehículos FENEVAL, asegura que en su organización existen empresas con el enfoque puesto en una amplia gama de modelos y bolsillos, algunos más económicos y otros más 'prémium', por lo que muestra sus dudas sobre que la solución sea el que el mercado de viajes se vuelque hacia un perfil con mayor capacidad de desembolso.

Por ejemplo, Barahona asegura que la tasa de ocupación de los vehículos de alquiler eléctricos -por lo general más caros- puede suponer de media un 50%, mientras que la marca para los coches de combustión -en los que hay segmentos más económicos- llega hasta el 90%. Además, destaca que para satisfacer una mayor demanda de automóviles de propulsión eléctrica se necesita generar un mercado lo suficientemente grande e infraestructuras de recarga que actualmente no existen para que puedan ser integrados.

"Está claro que tenemos que plantearnos el respeto al territorio, a las costumbres, pero no todos los subsectores del turismo estamos recuperados de la misma forma". El presidente ejecutivo de FENEVAL indica que la flota de vehículos se mantiene 100.000 unidades por debajo de los niveles de 2019 -unos 700.000 en 2023, asegura-.