Cómo sumar hasta 1.700 euros a tu pensión por jubilación con un requisito

Criar a los hijos puede suponer un trabajo en sí mismo, a veces, hasta de forma literal. A quienes han dejado pasar oportunidades laborales o han visto su carrera profesional afectada, la Seguridad Social les ayuda con su pensión de jubilación a través del complemento para reducir la brecha de género en la pensión.

Este complemento sustituye al complemento por maternidad por aportación demográfica, que solo podían cobrar las mujeres y que la Unión Europea (UE) entendió que era discriminatorio. Ahora, tanto hombres como mujeres con hijos pueden solicitarlo e incluso cobrarlo al mismo tiempo.

¿Qué es el Complemento para reducir la brecha de género en la pensión?

Se trata de un complemento para las pensiones contributivas que busca reparar los perjuicios que padres y madres han podido sufrir en su carrera por cuidar de tus hijos.

Así, las personas afectadas reciben entre 30,4 y 121,6 euros más en su pensión por lo que dejaron de cotizar al tener que hacerse cargo de sus vástagos.

¿Quiénes pueden solicitar este complemento?

Los requisitos del plus para reducir la brecha de género en la pensión son:

Cobrar una pensión contributiva de jubilación , de incapacidad permanente o de viudedad. La cuantía de la pensión es indiferente, ya que se puede cobrar con la pensión mínima y también con la pensión máxima.

, de incapacidad permanente o de viudedad. La cuantía de la pensión es indiferente, ya que se puede cobrar con la pensión mínima y también con la pensión máxima. ​Tener uno o más hijos, ya que el complemento busca compensar a padres y madres.

Además, en el caso de los hombres también deberán cumplir un requisito adicional que puede ser causar una pensión de viudedad por fallecimiento del otro progenitor por los hijos o hijas en común, siempre que alguno de ellos tenga derecho a percibir una pensión de orfandad o causar una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente y haber interrumpido o haber visto afectada su carrera profesional con ocasión del nacimiento o adopción.

Además, en 2023 el Tribunal Supremo ha dictaminado que ambos pueden cobrar un complemento por los hijos al mismo tiempo. Este sería el caso de una pareja en la que la madre percibe el complemento de maternidad por aportación demográfica y el padre solicita ahora el complemento para reducir la brecha de género.

Lo que no se haría en ese caso es doblar las cantidades, sino que se compensará entre ambos progenitores.

Además, tampoco se aplica en el supuesto de la jubilación parcial. Sin embargo, sí que se puede solicitar cuando se acceda a la jubilación total.

¿A cuánto asciende la paga para reducir la brecha de género?

El importe del complemento depende del número de hijos. En concreto, la Seguridad Social abona 30,4 euros por hijo hasta un máximo de cuatro veces esa cantidad.

Esto quiere decir que compensará hasta el cuarto hijo. Así, una persona con cuatro hijos podría cobrar hasta 121,6 euros al mes. Además, este complemento se abona en 14 pagas y no en 12 con dos pagas extraordinarias en junio y noviembre, como la paga extra de las pensiones.

Con estos datos, esta es la cuantía en función del número de hijos:

Con 1 hijo : 30,4 euros al mes y 425 euros al año.

: 30,4 euros al mes y 425 euros al año. Con 2 hijos : 60,8 euros al mes y 851,2 euros al año.

: 60,8 euros al mes y 851,2 euros al año. Con 3 hijos : 91,2 euros al mes y 1.276,8 euros al año.

: 91,2 euros al mes y 1.276,8 euros al año. Con 4 hijos o más: 121,6 euros al mes y 1.702,4 euros al año.

Cuándo se pierde el complemento por hijos en la pensión

Este complemento tiene carácter vitalicio, aunque no se aplica de manera universal. Esta ayuda no se concede a padres o madres que hayan perdido la patria potestad de los hijos.

También se pierde o no se concede a los progenitores condenados por ejercer la violencia contra los hijos o a los padres condenados por violencia contra la madre de los hijos.

Cómo se solicita el complemento para reducir la brecha de género

La forma más sencilla de pedir el complemento es hacerlo al solicitar la pensión al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Sin embargo, también se puede solicitar más delante de forma telemática a través del portal TUSS de Tu Seguridad Social con certificado digital, DNI electrónico o mediante el sistema Clave.

La otra alternativa online es utilizar una plataforma especial habilitada para este trámite. Por último, también se puede acudir a los centros de atención de la Seguridad Social tras solicitar cita previa.