Las pensiones según los trabajadores: "Hay quien cobra 500 €, no hay derecho"

En Bilbao, a principios de 2018, comenzaron las manifestaciones de los jubilados reclamando unas pensiones “justas”. Fueron apodados como 'yayoflautas' y consiguieron que el movimiento se extendiese a toda España provocando la reacción del Gobierno: la cuantía aumentó al ligarse las pensiones al IPC. Sin embargo, el sistema tiene una cara precaria en la que más de la mitad de los jubilados no llegan a 900 euros al mes. ¿Qué es lo que opinan los trabajadores sobre esta situación?

Vicente Varó y Maite López de Finect se desplazaron hasta Bilbao, origen de las reivindicaciones de los pensionistas, para palpar la opinión de la calle.

Los habitantes de la ciudad señalan que el movimiento empezó en Bilbao porque son "siempre pioneros en reivindicaciones sociales". En la urbe hay más afán reivindicativo por " el histórico sindical", además de ser una comunidad de gente "exigente".

En las multitudinarias manifestaciones participaron pensionistas que no tenían problemas con su pensión, como es el caso de uno de los entrevistados, pero acudieron a la convocatoria porque "hay millares de personas que no llegan a fin de mes". "Hay gente que cobra 500 euros, no hay derecho. Además, hay gente que está aquí cobrando más sin haber cotizado", señala otro bilbaíno.

Mira también El cambio en el cálculo de la pensión va a beneficiar a 2,9 millones de trabajadores

Los ciudadanos hacen hincapié en el hecho de que haya jubilados con pensiones más altas pero menos años cotizados que otros, lo que provoca una injusticia en el sistema, pero no se ponen de acuerdo a la hora de equiparar las pensiones. "Yo no lo veo. Ahora utilizan estas manifestaciones para querer cobrar lo mismo", indica uno de los más elocuentes.

"La única solución son más contratos de trabajo, mayores cotizaciones y menos precariedad", sentencia el ciudadano que estuvo en las manifestaciones pese a estar contento con su remuneración mensual.

En lo que sí que coinciden todos es en el tema de las pensiones de viudedad, ya que "es una miseria que las viudas cobren 400 euros". "Deberían cobrar al menos 1.000", concluye uno de ellos.