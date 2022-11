Estos son los pensionistas que mañana cobrarán la pensión y la paga extra

La paga de las pensiones, como cada mes, se recibe normalmente el día 25 de cada mes. Sin embargo, para suerte de millones de pensionistas, este mes de noviembre también recibirán la segunda paga extraordinaria de las pensiones, más conocida como la de paga extra de Navidad. Ahora bien, cabe decir que algunos bancos adelantan el pago al día 23, como en el caso de los clientes de CaixaBank, Bankinter y Santander. Sin embargo, el resto de entidades, como en el caso de Sabadell, Unicaja, Cajamar, ING, BBVA, Liberbank y Abanca, tienen a respetar los plazos marcados por la Seguridad Social, que suele producirse el 25 de cada mes.

Ahora bien, la cuestión ahora es saber a cuánto asciende este plus, que se abona cada seis meses. En este sentido, decir que se abonan por el mismo importe que la cuantía de una mensualidad ordinaria, tanto en la paga correspondiente a junio como la de noviembre. No obstante, hay que hacer un alto en el camino para aclarar que no todos los pensionistas lo recibirán. Este es el caso, por ejemplo, de las pensiones por incapacidad permanente que responden a un accidente de trabajo o enfermedad profesional, que se prorratean en 12 mensualidades, según el cálculo de la base de cotización. Así se señala en el artículo 46 del Real Decreto Legislativo 8/2015, que regula la vigente Ley General de la Seguridad Social.

Suben un 15% las pensiones no contributivas para 2023

Otro punto a tener en cuenta tiene que ver con la reciente aprobación del alza de las pensiones no contributivas gestionadas por el Imserso hasta en un 15% a partir de enero de 2023, que subirán de media unos 70 euros mensuales. Además, el Gobierno de España garantiza una cuantía mínima a percibir que asciende a los 484,61 euros mensuales, esto significa que se sumarán en torno a unos 63,21 euros cada mes. El objetivo es que las pensiones más bajas hagan frente a la elevada tasa de inflación, que en octubre se moderó en un 7,3%, lo que se ve reflejado directamente en el precio de los alimentos, de la luz y el gas o incluso a la hora de echar diesel o gasolina. En el caso del aumento de las pensiones contributivas, habrá que esperar hasta el próximo martes, 29 de noviembre, para saber cuánto subirán de cara a los próximos meses, lo que coincide con los datos del IPC adelantado de noviembre, que lo da el INE.

Llega la segunda reforma de las pensiones a partir de enero

La segunda pata de la reforma de las pensiones, impulsada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, deberá aprobarse antes de que de por finalizado el año, para que entre en vigor a partir del 1 de enero. Esta es la fecha clave en la que España se comprometió con Bruselas para tener cocinada la norma en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sin embargo, no parece que el titular de la Seguridad Social las tenga todas consigo, puesto que podría tirar de decreto para aprobar esta segunda fase. Esto significa que pasaría directamente de la Mesa del Consejo de Ministros a su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Dicho de otro modo, sin el consenso previo con los sindicatos y la patronal, lo que estaría levantando ampollas entre los empresarios.