Pensiones: el aumento estimado para 2023 se conocerá el 29 de noviembre

El aumento de las pensiones de cara a 2023, tanto las contributivas como las no contributivas, se conocerá con exactitud este mismo martes, 29 de noviembre. La razón no es otra que el INE dará a conocer el dato del IPC adelantado de este mismo mes. Justo en este sentido, cabe recordar que a raíz de la primera reforma de las pensiones aprobada en diciembre del año pasado, e impulsada por el ministro de Migraciones, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la cuantía a percibir se calcula en función del IPC medio del año pasado. Por lo tanto, se debe sumar las cifras del IPC desde diciembre de 2021 a noviembre de 2022, para luego, dividir el resultado por 12. Ahora bien, el dato definitivo, se dará a conocer el próximo 14 de diciembre, cuando el INE lo confirme de forma definitiva.

En cualquier caso, lo que sí se sabe con total seguridad es que el incremento de todas las prestaciones sociales en, al menos, un 8,5%. Es más, Escrivá anunció que el alza podría ser incluso mayor en el caso de las pensiones más bajas gestionadas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). También podría beneficiar a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital. Otro punto a tener en cuenta es la aprobación de la segunda fase de la reforma de las pensiones, cuya intención es que comience a rodar a partir del 1 de enero del año que viene. Pero esta nueva medida no estaría exenta de polémica, ya que Escrivá podría decretar esta nueva ley, haciendo que pase directamente del Consejo de Ministros al Boletín Oficial del Estado, por lo que entraría en vigor un día después de que se publicara en el BOE. Es decir, sin consenso previo con los agentes sociales, esto es, patronal y sindicatos (Cepyme, CEOE, CCOO y UGT).

No obstante, una vez que se dé a conocer el texto de forma oficial, el Ejecutivo tiene la obligación de llevarlo a la Cámara Baja, para su aprobación o derogación, un mes más tarde. Sin embargo, hasta que llegue ese momento, no se sabrá si esta segunda pata de la reforma de las pensiones contará o no con el mismo apoyo político, como sucedió, en su momento, con la primera acogida, hace ahora ya casi un año, con apoyos de socios como Unidas Podemos, PNV y ERC. Uno de los cambios más importantes en aquel momento fue ligar el alza de las pensiones al IPC, lo que sustituyó al Mecanismo de Equidad Intergeracional (MEI) aprobado por Mariano Rajoy en 2013. Otro cambio sin precedentes fue que, desde 2021, es posible conseguir la pensión de viudedad para las parejas de hecho, así como el reconocimiento de un complemento a la pensión para carreras de cotización de 40 años que no alcancen los 900 euros.

Las medidas previstas para la reforma de las pensiones

Esta segunda fase de la reforma de las pensiones estará protagonizada por las rentas más altas o, en la que se incluye el aumento de las bases de cotización máximas para que los salarios más altos aporten más a la Seguridad Social, lo que conlleva el aumento progresivo de las pensiones máximas, que podrían alcanzar los 3.000 euros al mes por primera vez en la historia. Hasta ahora, la base de cotización máxima se sitúa en los 4.139,40 euros, por lo que todos los que ganen más de esta cifra cotizan por igual a la Seguridad Social. Por otra parte, el ministro de la Seguridad Social también plantea aplicar cambios en la jubilación parcial y en la activa, dos modalidades que pueden ayudar a aliviar la presión financiera que soporta actualmente la Seguridad Social y que irá a más las próximas décadas con las futuras jubilaciones de los 'baby boomers'; los nacidos entre 1946 y 1964 marcadas por la alta tasa de natalidad.