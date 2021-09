Estas son las personas que cobran el subsidio por desempleo sin cotizar

Las personas que han perdido su empleo o llevan más de un año buscando trabajo pueden acceder a los distintos subsidios que otorga el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Para ello, es necesario solicitarlo a través de la sede electrónica o reservar cita en las oficinas correspondientes.

Sin embargo, existen una serie de requisitos para tener derecho a la misma, entre los que se incluye cumplir con un periodo mínimo determinado de cotización de 360 días en los últimos seis años. Dependiendo de los días cotizados el beneficiario accederá durante más o menos tiempo a la ayuda.

Tanto las vacaciones no disfrutadas como las jornadas parciales o reducidas se computarán como tiempo cotizado, sin embargo, hay otras situaciones que no se plantean como tal. En estos casos, el SEPE realiza excepciones y permite disfrutar de la prestación a quienes no cumplen con el periodo de cotización adecuado. Veamos cuáles son.

Grupos excepcionales

Hay ciertos empleados, que por sus trayectorias vitales o situaciones personales, no han podido completar los 360 días cotizados que se piden. En estos casos, el SEPE facilita el acceso y podrán optar por el subsidio. En concreto se trata de los siguientes perfiles:

Expresidiarios : aquellas personas que hayan salido de la cárcel no suelen cotizar durante dicho periodo, por lo que las administraciones les ofrecen la posibilidad de acceder a este subsidio por desempleo durante un periodo de seis meses.

: aquellas personas que hayan salido de la cárcel no suelen cotizar durante dicho periodo, por lo que las administraciones les ofrecen la posibilidad de acceder a este subsidio por desempleo durante un periodo de seis meses. ​Incapacidad permanente o gran invalidad : quienes sufren un accidente laboral o están incapacitados por enfermedad tienen derecho a cobrar este tipo de ayuda aunque nunca hayan cotizado. Además, se podrá compatibilizar con el resto de prestaciones que le correspondan.

: quienes sufren un accidente laboral o están incapacitados por enfermedad tienen derecho a cobrar este tipo de ayuda aunque nunca hayan cotizado. Además, se podrá compatibilizar con el resto de prestaciones que le correspondan. ​Emigrantes retornados: aquellos que fueron a trabajar al extranjero y han decidido volver a España también pueden hacer uso de esta ayuda. En este caso, será necesario haber cotizado durante al menos un año antes de su partida a otro país.

Igualmente, quienes quieran acceder a este subsidio tendrán que cumplir con el resto de requisitos que pide el SEPE, a excepción del ya mencionado sobre la cotización. Son los siguientes: