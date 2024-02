Las pescaderías tradicionales se adhieren a las protestas de los agricultores

Los detallistas o pescaderías tradicionales han anunciado este lunes, tras una reunión urgente de la dirección de su patronal Fedepesca (Federación Nacional de ASociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados), que se suman a las movilizaciones que vienen desarrollando las organizaciones agrarias, especialmente Asaja, COAG y UPA. De todas formas, el 'cómo' se concretará durante esta semana, de acuerdo con el resto de la cadena de valor de la pesca representada por la pesca extractiva (Cepesca y Cofradías) junto a la acuicultura a través de Apromar (Asociación Empresarial de la Acuicultura Española). Una de las posibles vías sería a través de las furgonetas de reparto.

Desde Fedepesca no dudan en hablar de "una situación de extrema vulnerabilidad" a pesar de que es un formato comercial que está promoviendo una dieta más sana y un comercio más sostenible.En este sentido, en declaraciones a 'La Información', su directora general María Luisa Álvarez ha aclarado que "no tenemos previsto llegar al cierre para no dañar a nuestros clientes y consumidores" pero sí habla de acciones que recojan el descontento presente en esta actividad.

Álvarez habla sin tapujos de "mucha desesperación y desánimo" entre las más de 23.000 personas, que trabajan en las 6.200 pescaderías tradicionales de toda España, especializadas en productos pesqueros y acuícolas. En cualquier caso, anuncia que toda acción de protesta junto a los agricultores se hará de acuerdo con el resto del sector pesquero (la patronal Cepesca, Cofradías y Apromar) y lamenta "el triunfo de la economía de los papeles frente a la del día a día". En esta línea, advierte que muchos de sus asociados sienten que ya "tienen poco que perder".

Una estrategia de alimentación para todos

La representante de los detallistas critica que "cada departamento del Gobierno legisla lo que considera oportuno " y lamenta "la falta de coordinación" entre las diferentes ramas del Ejecutivo. En este sentido, pide tener encuenta los afectados por todas estas normativas." En este sector exigen una "Estrategia Integral de Alimentación" que no les excluya, entre otras reivindicaciones.

Desde esta patronal recuerdan que las pescaderías tradicionales españolas son negocios regentados por autónomos, a quienes en ocasiones se les trata como si fueran parte de la gran distribución. En este sentido, matizan que a pesar de ser "una red única en el mundo y que "ha contribuido en buena medida a que los españoles sean grandes consumidores de productos pesqueros". Sin embargo, consideran que su viabilidad está "fuertemente comprometida". En concreto, señalan que han pasado de 12.632 empresas a 9.939 en 2021. Además de perder casi un 30% del empleo que pasó de 26.237 personas en 2007 a 18.396 en 2021, según el INE

En este sentido, critican que a pesar de estar especializados en productos pesqueros locales y de flotas europeas, "sostenibles con gran variedad de especies y productos de temporada, les es imposible demostrar su carácter sostenible y responsable.". Por esta razón, denuncian que se "burocratiza la sostenbilidad, al tiempo que se destruye el tejido comercial más local, sostenible y promotor de la vida saludable". Es lo que su directora general denomina el triunfo de la economía de los papeles frente a la del día a día"