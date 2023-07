¿Cuál es el peso máximo de una maleta para facturar sin pagar en Iberia?

Facturar sin pagar la maleta es uno de los asuntos más espinosos a la hora de volar. La mayoría de viajeros acuden con más tiempo a los aeropuertos no solo por la previsión de los retrasos, sino también por posibles impedimentos en la facturación de equipaje. Si vas a viajar con Iberia, te explicamos lo que dice su política de empresa respecto al tamaño y peso de las maletas que puedan subirse en cabina sin pagar.

En periodo de vacaciones se aumenta el número de los vuelos, así como la cantidad de viajeros que eligen el avión como medio de transporte. A menudo, muchas personas se preguntan qué cantidad de maletas podrán llevar consigo sin que suponga pagar un extra.

Si vas a viajar este verano probablemente una de las dudas que te surjan sea si podrás facturar tu maleta sin tener que pagar. A menudo, los pasajeros de los aviones entran con este miedo a los aeropuertos. Son multitud las ocasiones en las que se han visto equipajes rechazados que puedan superar por peso o por tamaño la normativa impuesta por las aerolíneas. Estas son algunas dudas básicas sobre las restricciones de equipaje que tiene Iberia.

¿Cuántos kilos puedo facturar sin pagar por la maleta en Iberia?

El peso máximo de la maleta para poder subirla en cabina sin pagar es de 23 kg, pero puedes facturar hasta 32 kg pagando un recargo por cada kilo de sobrepeso o comprando una maleta adicional. La tarifa de tu billete determina el número de piezas que puedes llevar gratis. Para ello, podrás solicitar información de cara a cumplir con las limitaciones de tamaño y peso para evitar pagar un recargo. En estos casos el tamaño de las maletas y todos sus elementos –asas, bolsillos…etc- no deban medir más de 158 centímetros. A partir de aquí, también existe una normativa vigente en lo que concierne a los equipajes de mano.

¿Me pueden cobrar por llevar una maleta de mano en la cabina?

De ningún modo. Las aerolíneas no pueden obligarte a pagar por llevar una maleta de mano en la cabina. Siempre que el equipaje cumpla con las dimensiones requeridas por la empresa, esta opción es gratuita.

Este derecho de los viajeros ha sido respaldado por numerosas sentencias judiciales. La decisión del 9/02/2021 con recurso 489/2020 condenó a Ryanair a pagar a una pasajera por llevar una maleta de mano en cabina. Una jurisprudencia que protege a los consumidores en este caso y que ha podido fortalecer un derecho que todo viajero debe disfrutar. La opción de llevar contigo las pertenencias más personales, importantes o que simplemente quepan en una maleta que cumpla con los requisitos, hace más sencillo el trámite que significa viajar en un avión a un destino.

Facturar sin pagar por la maleta en Iberia

Si puedes facturar sin pagar un extra porque tu equipaje no supera el límite de kilos permitidos de manera gratuita, será una gran noticia. Pero, si por el contrario, necesitas hacer uso de ese pago extra puesto que tu maleta pese más de lo permitido, debes saber que dicho pago no se devuelve. Es decir: No es reembolsable ni se puede cancelar. Por ello, antes de contratar este servicio, estudia bien las condiciones y asegúrate de que lo necesites de verdad. Porque dar un paso atrás en este sentido ya no será posible.

Toda vez que tus dudas sobre facturar sin pagar equipaje extra en Iberia estén solucionadas mediante este artículo, cabe decir que la compañía ofrece información relevante y clara sobre sus condiciones en este sentido a través de su web y canales de comunicación. En ella, podrás consultar guías sobre el tipo de equipaje y las medidas sobre las dimensiones existentes (alto, largo y ancho).

Este último punto es especialmente relevante dado que multitud de usuarios pueden confundirse en lo que se refiere a las medidas. En muchas guías se ofrece el tamaño de la maleta aceptada en los equipajes sin saber muy bien a qué se refieren. Con toda esta información aportada, esperamos que puedas facturar sin pagar un solo euro por tu equipaje y que tengas un vuelo cómodo.