Finnair abre la puerta a que las grandes aerolíneas cobren por la maleta en cabina.

En los últimos años se han producido notables cambios en las condiciones de acceso del equipaje de mano en las cabinas de los aviones. Una reciente decisión de la aerolínea finlandesa Finnair ha vuelto a reabrir la 'caja de los truenos' y su anuncio ha generado revuelo en los viajeros. Finnair ha optado por implementar un nuevo enfoque, cobrar un cargo extra a los pasajeros que deseen llevar sus maletas en la cabina. Es decir, 'facturar' también por ella. La firma pretende así optimizar el espacio disponible en los compartimentos superiores y agilizar el proceso de embarque. Pero... ¿qué pasará con el resto de aerolíneas? ¿Optarán por llevar a cabo esta misma estrategia? De momento, las firmas españolas rechazan de lleno esta propuesta.

Las grandes aerolíneas tradicionales españolas como Iberia, Iberia Express, o Air Nostrum confirman a La Información que no se realizará ningún cambio en su política de equipaje de mano a pesar de la decisión de Finnair. Del mismo modo, recalcan que su política de equipaje "es bastante generosa" y favorece a la comodidad y bienestar durante el vuelo. Además, Iberia y Air Nostrum destacan dentro de su política de equipaje de mano que los pasajeros pueden llevar como equipaje de mano una maleta con las medidas de cabina de 56 x 40 x 25cm con un peso permitido hasta 10 kilogramos, además de un accesorio personal de 40 x 30 x 15cm.

Los planes de Air France, Lufthansa...

Por otro lado, fuera del marco nacional, las grandes aerolíneas de Francia y Alemania, Air France y Lufthansa respectivamente, confirman en declaraciones a este medio que tampoco tienen "planes de cambiar la política sobre las maletas de mano". Además, la germana asegura que "el equipaje de mano continuará siendo gratis sin ningún cargo extra". Del lado francés, tanto Air France como KLM aseguran que no esperan implementar ninguna novedad al respecto y ratifican que la maleta de cabina continuará incluida en el precio de todos los billetes, además de un accesorio personal que tendrá que ir colocado debajo del asiento delantero.

Las 'low cost' se adelantaron

Por su parte, las aerolíneas 'low cost' ya optaron por esta opción años atrás. Por ejemplo, Ryanair no tiene previsto realizar ningún cambio oportuno en su política actual. Además, recalca que su aerolínea se adelantó a esta estrategia e impuso una política similar a la que Finnair ahora se ha acogido.

Aerolíneas como Ryanair o Vueling ya implementaron estos cobros, aunque firmas como Iberia o Air France prefieren mantener su política actual

Ryanair, junto con Vueling, sostienen que esta política de cobro por equipaje de mano ya estaba implementada en sus sistemas. No obstante, ambas aerolíneas destacan que dan gran importancia a la comodidad de los pasajeros, por lo que ofrecen una política de equipaje flexible y personalizada con el objetivo de garantizar una experiencia agradable durante el vuelo.

Todos los viajeros tienen la posibilidad de llevar consigo de forma gratuita una pieza de equipaje de mano de 40cm x 20cm x 30cm, la cual puede colocarse debajo del asiento. Sin embargo, si quieren viajar con una maleta de cabina, ésta tendrá un coste adicional a diferencia de las compañías tradicionales. Según Ryanair y Vueling, esta medida busca brindar comodidad y facilitar el acceso a los objetos personales de los pasajeros durante el trayecto.

¿Está permitido cobrar por la maleta de mano?

De acuerdo con una sentencia emitida por el Juzgado de los Mercantil número uno de Madrid, con fecha 17 de junio de 2022, las compañías aéreas que imponen un recargo por el equipaje de mano estarían contraviniendo la legislación vigente. Las aerolíneas sostienen que sus tarifas se respaldan en el Reglamento CE 1008/2008 del 24 de septiembre, el cual estableció la plena liberalización de precios en el sector del transporte. No obstante, la reciente resolución judicial no ha considerado que el equipaje de mano comprende no solo las pequeñas carteras o bolsos que los pasajeros suelen colocar debajo del asiento, sino que también aquellas maletas de dimensiones reducidas que no se guardan en los compartimentos superiores de la cabina.