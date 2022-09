Las petroleras critican el nuevo tributo a las energéticas por ser "incompatible". 

La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) ha denunciado la falta de "encaje legal" del tributo que quiere aplicar el Gobierno a las compañías energéticas, y dice que es un "impuesto encubierto e incompatible con principios tributarios de rango constitucional". En un comunicado que recoge Efe, la asociación, que integra a las compañías BP, Cepsa, Eni, Galp, Gunvor, Repsol y Saras, ha afirmado este miércoles que ese nuevo gravamen a las energéticas presenta graves problemas en su planteamiento y objetivos.

En este sentido, apunta que hay una desvinculación entre lo que se pretende gravar y el hecho imponible que se establece, al centrar el tributo en la facturación "y no en unos beneficios extraordinarios que, por otra parte, no existen". Además, la AOP denuncia la "falta de encaje legal" de una prestación patrimonial pública de carácter no tributario y temporal, que es, en realidad, un "impuesto encubierto e incompatible con principios tributarios de rango constitucional, y con varios aspectos del marco jurídico español y europeo".

Además, la asociación advierte de que el impuesto impactará negativamente en un sector que compite internacionalmente, que hace "grandes inversiones para garantizar la seguridad energética" y que está inmerso en plena transición energética. También considera "precipitada" la tramitación parlamentaria de la proposición de ley por la que se va a crear el gravamen, sin esperar a la propuesta que finalmente acuerde la Unión Europea para gravar beneficios extraordinarios a las energéticas.

La AOP considera desacertada la forma de planteamiento de este tributo, que no se ha tratado con la asociación y sus miembros "en ningún momento". Señala también la "inconveniencia" de plantear este impuesto no como un proyecto de ley del Gobierno, sino como una proposición de ley de los grupos parlamentarios socios en el Ejecutivo, con lo que se eluden los trámites de audiencia e informe previos.

La asociación destaca la importancia de aguardar a la propuesta que finalmente se apruebe en la Unión Europea en torno al mercado energético, que se está discutiendo estos días, antes de seguir avanzando en la iniciativa "unilateral" de poner un impuesto en España. También cree que debería valorarse la opinión y la situación de la industria del refino española.

En este sentido, recuerda que, mientras que en Europa se han cerrado refinerías y el continente perdía el 9% de su capacidad de refino, en España las compañías de la AOP invirtieron casi 7.000 millones de euros para que las refinerías tuvieran más capacidad de conversión y flexibilidad.

Como consecuencia de esa inversión, hoy en España está garantizado el suministro por la capacidad de sustituir el crudo ruso por otros de distintas procedencias y calidades, dice la AOP. Además, recuerda que es imprescindible que las compañías tengan recursos para seguir invirtiendo en la transformación hacia la descarbonización del sector para alcanzar la neutralidad de emisiones.