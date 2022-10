Planas defiende que la UE se equivoca con prohibir la pesca y recurrirá al TJUE. 

El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, considera que la Comisión Europea (CE) se ha "extralimitado" en su decisión de prohibir la pesca de arrastre en 87 zonas del Atlántico Noreste para salvar los fondos marinos, y ha indicado que espera reunir los argumentos para recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Planas ha hecho esas manifestaciones en una entrevista divulgada por la emisora privada 'Cadena Ser', en la que señala que la CE "se ha equivocado" y "debería reconocerlo y dar un paso atrás".

En su opinión, la documentación científica en que se basa el informe para decidir proteger el fondo de los océanos de la pesca de arrastre "no es la última disponible", sino que hay otra "más reciente". En ese sentido, indica que pese a que la medida entrará en vigor el 9 de octubre, espera en los próximos días disponer de argumentos jurídicos para reclamar ante el TJUE "si hay fundamento suficiente", porque le parece "injusta y desproporcionada".

Si hay base jurídica, ha continuado, "habrá recurso". "Lo importante es ganar y tenemos fundamentos muy sólidos, tanto de forma como de fondo", ha defendido. En cuanto a la forma, Planas considera que la consulta no se efectuó "en las condiciones adecuadas". Respecto al fondo, asegura que aunque no hay discusión en la defensa de los fondos, hay que "adaptar" la decisión. La comisión, remarca, dice utilizar la última información científica disponible, "cuando no es así" e incluye el palangre de fondo, "que no estaba en los datos".

Añade que la prohibición afecta a una parte de la flota española e implica "un problema de cantidad pero también de calidad", y tiene repercusión para Francia, Portugal o Irlanda. Además, considera necesario "negociar en paralelo" con la CE y mantener un diálogo para tratar de resolver ese asunto al margen de la vía judicial, ya que pedir una suspensión de la medida por parte del TJUE podría perjudicar aún más el proceso.

Una vez entre en vigor, en unas semanas, el responsable de Pesca ha confirmado que "habrá que cumplir". En cuanto a una posible petición de suspensión de la medida en el recurso, Planas ha reconocido que la jurisprudencia "no anima". "Si alegamos y nos lo deniegan, empezamos ya con mal pie", señala. Planas ha descartado por el momento que la Administración vaya a sacar ayudas para los afectados. "Eso son temas de reparación y ahora mismo estamos en fase de combate", ha comentado.

España, Francia e Irlanda presentaron hace una semana un escrito conjunto en el consejo de ministros de Agricultura para debatir sobre la decisión de veto de la Comisión Europea a pesca de arrastre en 87 zonas de protegidas en aguas comunitarias del Atlántico Nororiental, lo que en la práctica supone vetar la captura de especies en aguas con profundidades superiores a 1.500 metros. Bruselas tomó la decisión el pasado 15 de septiembre, después de haber sido sometido a votación el pasado junio en el Comité de Pesca y Acuicultura a través de un acto de implementación que no obtuvo la mayoría requerida para salir adelante, con los votos en contra de España e Irlanda y las abstenciones de varios países.