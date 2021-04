España pierde el pulso con Portugal por atraer a los 'ejecutivos del teletrabajo'

Portugal lo vio claro. En un mundo digitalizado, en el que las oficinas son cada vez menos necesarias, las posibilidades de que haya altos ejecutivos o profesionales liberales que decidan trasladar su lugar de residencia de forma temporal o incluso permanente hacia un entorno más agradable aumentan exponencialmente. La reflexión desembocó en 2019 en una reforma fiscal que ha revolucionado Europa y ha convertido al país vecino en un imán para impatriados que ha atraído a 30.000 contribuyentes, muchos de ellos directivos de empresa, ingenieros y profesionales de alto nivel, tentados por el indiscutible gancho que les supone pagar un tipo reducido del 20% en el Impuesto sobre la Renta, pero que a cambio residen y consumen en el país, dejando ingresos fiscales por otros cauces.

"Ahí está el futuro. La deslocalización del trabajo es una tendencia irreversible y España tiene una gran oportunidad de convertirse en destino para muchos de esos directivos...pero ahora nos miran con temor", lamenta Antonio Pedraza, del Consejo General de Economistas de España. "Durante la pandemia hemos vivido un auténtico 'boom' de profesionales de alto nivel y ejecutivos extranjeros que han decidido trasladar su lugar de residencia a España y en concreto a Madrid aprovechando la generalización del teletrabajo. En las últimas semanas, sin embargo, lo que recibimos es consultas de altos ejecutivos instalados en Madrid a los que les preocupa que se pueda cambiar el régimen fiscal", explica María Sanchiz, socia responsable del Área de Empresa Familiar de la consultora PwC.

Y en esas conversaciones siempre aparece el mismo destino como alternativa: Portugal. La agresiva apuesta fiscal portuguesa, que ya sido denunciada por varios países de la Unión Europea y que las autoridades españolas también están monitorizando por lo que pueda ocurrir, ha proporcionado al país vecino una posición privilegiada en la incipiente pelea por la atracción de altos directivos y ejecutivos de la nueva economía que se adivina en el horizonte. "Más que denunciar el régimen fiscal de Portugal, lo que habría que hacer es replicarlo", aseguraba hace unos días una asesora fiscal de un gran despacho en un acto organizado por Madrid Foro Empresarial y Madrid Open City, una plataforma creada para promocionar y posicionar Madrid en el extranjero como centro internacional de negocios.

El 'lobby' considera que si bien a Madrid se le ve desde otros territorios de España poco menos que como un paraíso fiscal en la batalla abierta por asentar a los nuevos directivos que teletrabajan aún tiene lastres competitivos. El primero de ellos es la configuración del Impuesto sobre la Renta en España, que lo sitúa entre los menos competitivos de las economías desarrolladas según el Índice de Competitividad Fiscal del Tax Foundation. El problema no es el tipo de gravamen, que sitúa a España en el puesto 10 de 36 países y a Madrid incluso por debajo de ese puesto, sino la complejidad del impuesto (puesto 21 de 36) y sobre todo la fiscalidad sobre la propiedad (puesto 35 de 36).

Tampoco ayuda la configuración actual del régimen de impatriados. España dispone en principio de un régimen bastante competitivo en el que se garantiza al contribuyente extranjero asentado en España un tipo impositivo del 24% en el año de llegada y los cinco siguientes sobre los primeros 600.000 euros de sus ganancias y además se le exime de tener que presentar el controvertido modelo 720, que obliga a todos los contribuyentes en España a declarar sus bienes en el extranjero so pena de gravosas multas si no lo hacen. "El problema es que ese tipo se aplica sobre la renta mundial del contribuyente, no sólo por lo que gana en España, y además no le garantiza el certificado fiscal que garantiza la posibilidad de aplicar los convenios de doble imposición y que exime al contribuyente, por ejemplo, de tener que tributar en España por un dividendo de fuente extranjera que ya sufrió una retención fiscal en origen", explican desde la firma Cuatrecasas. "El régimen tiene un problema: porque permite reducir la tributación de las rentas generadas aquí, pero la de las generadas fuera de España".

En Portugal, por el contrario, eso no supone un problema, además la norma permite acogerse a ese régimen a más perfiles profesionales que en España ya que lo abre a inversores y profesionales por cuenta ajena - en el régimen español éstos sólo se pueden aplicar si han sido contratados por una empresa española o por una extranjero con establecimiento permanente en España - y el periodo durante el que pueden permanecer en el mismo es más amplio: el año de llegada y diez más, frente a los cinco que garantiza España. No es sólo Portugal, otros países han empezado a moverse. Italia, por ejemplo, permite a los familiares acogerse al régimen de impatriados de la persona de referencia desplazada al país, algo que en España tampoco ocurre.

Desde Madrid Open City aseguran haber sugerido cambios en la norma al Gobierno de la Comunidad de Madrid para configurar una especie de 'minirégimen fiscal autonómico para impatriados' a base de bonificaciones y deducciones en el tramo propio del IRPF sin que hasta la fecha hayan tenido éxito en el intento.

Los asesores especializados en este segmento denuncian que hay elementos 'defensivos' como la 'exit tax' o las normas antiparaíso que constituyen un desincentivo para que los nuevos emprendedores digitales se instalen en España. "Hay directivos, emprendedores o empresas que nos consultan para instalarse en España, porque para ellos es una prioridad, pero que no pueden exponerse a determinados castigos fiscales y acaban optando por otros destinos. El Gobierno acaba de aprobar un impuesto del 5% sobre los dividendos de fuente extranjera, mientras Holanda, Reino Unido o Irlanda continúan manteniendo la exención del 100% y eso nos va a perjudicar a la hora de atraer a empresas latinoamericanas o asiáticas, que ven España como un potencial 'hub' para aterrizar en Europa", explican.