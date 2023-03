Primark sube el sueldo de sus empleados en un 7,3%: nuevos salarios en 2023

La multinacional Primark sube el sueldo de sus más de 5.300 empleados en España después de que la compañía irlandesa llegase a un acuerdo con CCOO para la negociación del nuevo convenio colectivo para 2023-2025, según ha informado el sindicato en un comunicado emitido a finales de la semana pasada. En concreto, el pacto fija una subida del 7,3% en 2023, un 5,5% en 2024 y un 5,2% en 2025.

En esencia, supone un 19% acumulativo en los próximos tres años. Además, se reconocen cuatrienios por antigüedad desde 2010, concretando una subida salarial que para la plantilla anterior a 2013 totaliza el 23%. No obstante, la recientemente aprobada subida salarial no es la única medida sustancial para la plantilla, puesto que en el nuevo convenio se han pactado once fines de semana completos de descanso en la firma de moda, calzado y complementos a bajo precio.

Justo en este sentido, se reducen los domingos y festivos de trabajo obligatorio a la vez que se aumenta la compensación por trabajo en los mismos a 40 euros. También se han concretado medidas para reducir la parcialidad con la consolidación del 30% de las horas complementarias, mínimo de 20 horas en la contratación a tiempo parcial, esto es, para contratos de más de tres días y futuras vacantes indefinidas a 25 horas.

¿Cuánto cobra un trabajador de Primark al mes?



Para conocer el sueldo de un empleado de Primark en 2023, lo primero que hay que hacer es consultar el convenio colectivo de la multinacional con sede en Irlanda, publicado en el BOE el pasado 19 de agosto. En concreto, el salario base de grupo aparece reflejado en el artículo 25, en función de la categoría profesional. Por lo que para calcular las cuantías, se tomarán estas bandas salariales como referencia. En cualquier caso, cabe recordar que existen cuatro grupos de profesionales, que van desde el grupo 0 hasta el Grado 3.

Una vez diferenciadas las diferentes categorías, los sueldos de los empleados de Primark en 2023 pasan a ser las siguientes cuantías repartidas en 15 pagas, prorrateándose las pagas extraordinarias en doce mensualidades.

Grupo 0: De 8,40 a 9,01 euros por cada hora de trabajo. En cómputo anual, de 14.872,99 euros a 15.958,71 euros al año.

por cada hora de trabajo. En cómputo anual, de 14.872,99 euros a 15.958,71 euros al año. Grupo I: De 9,70 aumenta a 10,40 euros por cada hora de trabajo. En cómputo anual, pasa de 17.170,44 a 18.423,88 euros al año.

por cada hora de trabajo. En cómputo anual, pasa de 17.170,44 a 18.423,88 euros al año. Grupo II: De 10,93 aumenta a 11,72 euros por cada hora de trabajo. En cómputo anual, pasa de 18.909,61 a 20.290,01 euros al año.

por cada hora de trabajo. En cómputo anual, pasa de 18.909,61 a 20.290,01 euros al año. Grupo III: De 12,30 aumenta a 13,19 euros por cada hora de trabajo. En cómputo anual, pasa de 21.273,30 a 22.826.25 euros al año.

Otros derechos laborales que se suman al nuevo convenio

También se ha eliminado el conflictivo primer turno de vacaciones y se ha fijado que las licencias retribuidas se entienden por días hábiles. CCOO ha destacado esta subida salarial tras las movilizaciones de la plantilla que aumenta el salario hora del grupo mayoritario de plantilla hasta cerca de 12 euros en 2025 y se sitúa por encima del convenio de grandes almacenes, aprobado recientemente, y del 85% de los convenios provinciales.

El acuerdo incluye una adhesión a efectos funcionales del convenio de Primark dentro del marco de Anged, de "forma temporal y condicionada" a la previsible apertura de un marco de negociación estatal del comercio textil por parte de la nueva patronal ARTE, dónde está integrada Primark.