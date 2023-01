Nuevas prohibiciones de despido para las empresas con la Ley de Familias

Fue en marzo de 2019 cuando el Gobierno de España igualó los permisos de maternidad y paternidad a dieciséis semanas de forma progresiva: ocho en 2019, doce en 2020 y dieciséis en 2021. Además, el término pasó a denominarse permiso por nacimiento de un hijo. No obstante, el proyecto de la nueva Ley de Familias, impulsada desde el seno del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, capitaneado por la Ione Belarra, fue aprobada por el Consejo de Ministros hace unas semanas, por lo que ahora le queda afrontar el trámite parlamentario. Esto significa que la norma podría sufrir cambios en las próximas semanas.

Las empresas no podrán despedir por estos permisos

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el permiso por nacimiento de un hijo seguirá siendo de 16 semanas, tanto para la madre como para el padre. No obstante, la novedad radica en otros aspectos sociales relacionados, como es el caso de un permiso por cuidado retribuido al 100% durante cinco días para atender a un familiar de hasta segundo grado o conviviente.

Otro de los grandes permisos para madres y padres tiene que ver con un nuevo permiso, que, además, podrá disfrutarse de forma continua o discontinua hasta que el menor cumpla ocho años. Además, se incluyen otros derechos sociales, como ausentarse por motivos familiares urgentes de cuatro días retribuidos, ya sea en caso de enfermedad o accidente.

Pero no cabe duda de que lo que más llama la atención en la legislación es que las empresas no podrán disfrutar a los trabajadores que tengan hijos y disfruten de los permisos contemplados en la nueva Ley de Familias de la ahora ministra Iones Belarra. Dicho de otro modo, con esta nueva Ley de Familias, estos permisos se incluyen como situaciones objetivas de protección de un posible despido, siempre y cuando no haya causas para la procedencia.