En riesgo la promesa que los ganadores del Euromillones hicieron a su vecina

Cuando ganas millones de euros en un sorteo de la lotería es muy complicado poner una excusa para no cumplir con las promesas anunciadas antes de ganar esta descomunal cantidad de dinero. Es por eso que la gente con la que te comprometiste quiere ahora que hagas aquello que acordasteis. Esto es lo que le ha pasado al matrimonio que la semana pasada ganó un histórico premio en el sorteo del Euromillones.

Para tener un poco de contexto, el pasado 10 de mayo se puso en juego uno de los botes más altos en lo que va de año, 215 millones de euros para un solo ganador. Al principio no se conocía la identidad de los ganadores de ese ticket premiado, pero recientemente la Lotería Nacional de Reino Unido revelaba que los premiados habían sido una pareja de la localidad de Gloucestershire.

Los afortunados admitieron que al principio no eran conscientes de toda la fortuna que habían conseguido en el sorteo, ya que en vez de 215 millones de euros, pensaban que eran miles, señalan en Gloucestershire Live.

Una cuenta pendiente

Pues bien, ahora una vecina del matrimonio ha concedido una entrevista al medio británico The Sun en el que ha asegurado que la pareja tiene una cuenta pendiente con ella. Según señala la jubilada Faith Cox, de 74 años, estos pactaron arreglar un desperfecto que había en su vivienda. "Me quedé impresionada cuando escuché que habían ganado la lotería", ha declarado.

Pues bien, la mujer ha explicado que desde que ganaron la lotería no los ha vuelto a ver: "Todos sus animales se fueron y no hay nadie alrededor, ni siquiera sé si Joe y Jess volverán alguna vez. Me entristece, eran los vecinos perfectos. He vivido aquí 40 años y fue agradable tener una familia viviendo al lado". Pero lo que más le preocupa a la mujer es que no arreglen el desperfecto que tiene su casa. "Solo espero que no se muden… prometieron arreglar la cerca", ha lamentado.

Se trata de una valla rota que separa su propiedad de la de Joe y Jess. "Recuerdo haber hablado con Joe y me dijo que planeaban poner una valla entre nuestras propiedades. Significaría que puedo derribar la horrible cerca temporal", explicaba.