Propietario en proindiviso: ¿cómo puedo vender mi parte de la vivienda?

Soy propietario en proindiviso a tercios de una vivienda junto con mis dos hermanos y la hemos estado arrendando hasta ahora. Se acaba de marchar el último y a mí ya no me interesa seguir en el proindiviso. Le he dicho a mis hermanos que tengo intención de vender mi tercio a un tercero y me dicen que se lo tengo que vender a ellos ¿Es eso cierto?