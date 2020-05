¿Es legal ceder a un tercero el contrato de alquiler de vivienda? 

PREGUNTA

Hace un par de meses que firmé el contrato de alquiler de la vivienda que constituye mi domicilio. Por una serie de circunstancias que no vienen al caso, tengo que trasladarme a otra ciudad y no puedo esperar a que se cumplan los seis meses de vigencia mínima. Tengo un amigo que está interesado en ocupar la casa y creo que sería una buena solución si me sustituyera en el contrato. ¿Es legalmente posible que me sustituya como arrendatario?