Puigdemont y Díaz concluyen su reunión "optimistas" y anuncian más encuentros

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, y el líder de Junts y eurodiputado, Carles Puigdemont, quien se encuentra huido de la justicia, han finalizado su encuentro este lunes en el Parlamento Europeo en Bruselas "optimistas" y han asegurado que habrá más reuniones.

Así lo ha señalado Díaz en declaraciones a los medios de comunicación al término de la reunión, de casi de tres horas de duración y tras la que ambas partes han emitido un comunicado conjunto en el que señalan que el encuentro ha transcurrido "con normalidad" y en un tono "cordial".

También han participado en la cita el dirigente de En Comú Podem, Jaume Asens, y el eurodiputado Antoni Comín, que al igual que Puigdemont también está huido de la justicia española.

El PP tilda de "escándalo" la reunión

El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, ha calificado este lunes de "inédito" y de "escándalo" que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, viaje a Bruselas para verse con el expresidente catalán, Carles Puigdemont, un "prófugo de la Justicia", intentando "allanar" el camino a la investidura del socialista Pedro Sánchez. Dicho esto, ha recalcado que el contacto que el PP tendrá con Junts en el Congreso es "completamente diferente" porque se enmarca en la recuperación de la "normalidad institucional".

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido, Sémper ha señalado que hoy "el Gobierno de España se ha ido a Bruselas para reunirse con un prófugo de la Justicia que no puede entrar en España" con el objetivo de que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente.

Sémper ha criticado que se vea como normal que el propio Gobierno se traslade a Bruselas a reunirse con alguien que está "huido de la Justicia", algo que, según ha subrayado, no lo es y no se da en ningún de los países de nuestro entorno. "No es normal, ni en el fondo ni en la forma", ha apostillado.