¿Qué es el interés legal del dinero y cómo se calcula en los casos de deuda?

En principio, la gran mayoría de obligaciones financieras, como las deudas y los préstamos, conllevan el deber de pagar una cantidad de dinero extra en las situaciones en las que se incumple con los plazos de devolución. Esta indemnización, conocida como interés legal, aplica tanto en los ámbitos de las empresas y administraciones como en las transacciones personales, se rige de acuerdo a lo establecido en el Código Civil y se actualiza anualmente.

El artículo 1108 del Código Civil reza que los deudores que incurran en mora deberán realizar el "pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal" como indemnización de los daños y perjuicios. La referencia, que se calcula como un porcentaje, es dinámica y se modifica de acuerdo al estado de la economía del país. Lo curioso es que, aunque es el Código Civil el que define el interés legal, la renovación del mismo depende de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que debe actualizarlo antes del primer día del año.

Porcentaje en 2022

Con la referencia establecida por la ley, se define que el interés legal del dinero es de 3% en el año 2022. Esta es una cifra que se aplica a los casos en que el plazo de una deuda es de un año, es decir, que el deudor debe pagar antes de que pase un año desde la fecha en que recibió el préstamo si no quiere incurrir en mora. Así, una persona que no cumpla con un préstamo de un año debe pagar el 3% adicional del total de la deuda, como por ejemplo, pagar 150 euros si la deuda es de 5.000 euros. Sin embargo, esta cuantía aumentará o se reducirá proporcionalmente si el plazo es mayor o menor que un año. Por ejemplo, si alguien debe 5.000 euros y no cumple con un plazo de seis meses, es decir, 180 días, lo que debe resulta del cálculo del interés legal del 3% multiplicado por 180 y dividido entre 365 (los días del año), con lo que deberá casi 74 euros.

Si bien el caso anterior hace pensar mayormente en deudas entre particulares, el uso del interés legal aplica también a los ámbitos tributario y fiscal. Por ejemplo, están sujetas al interés legal las obligaciones para con la Agencia Tributaria y los bancos, en este último caso de parte de los clientes. Esto refiere al llamado "interés de demora", que es del 3,75% de acuerdo a la Disposición adicional quincuagésima séptima de los PGE. El interés legal también afecta el valor de las rentas temporales y vitalicias que reciben las personas mayores de 65 años a cambio de sus viviendas.