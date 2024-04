Quién puede solicitar el pago único del desempleo

Cuando una persona pierde su empleo, es habitual que pueda acceder a la prestación por desempleo, la cual suele ser abonada de forma mensual durante un tiempo determinado. Sin embargo, existe la posibilidad de cobrar todo el importe pendiente de dicho subsidio en un solo pago. Esta es una medida de apoyo a aquellas personas sin trabajo que están interesadas en iniciar un nuevo negocio.

De esta manera, a través del pago único del desempleo se puede disponer de una ayuda económica que posibilite realizar la inversión necesaria para crear el negocio. La capitalización por desempleo o pago único está cada vez más extendida, ya que muchas personas ven en ella una posibilidad para empezar un negocio por cuenta propia.

Existen diferentes fines para los cuales es posible solicitar el pago único, entre las que se encuentran la de iniciar una actividad como autónomo, independientemente de que sea a través de una comunidad de bienes, en una sociedad civil o de forma individual; para constituir o incorporarse como socio de trabajador en sociedades laborales o cooperativas de forma estable; o para constituir o incorporarse de manera directa a una sociedad mercantil, como una S.L., una sociedad anónima no laboral…

Independientemente de quién realice la solicitud y sus circunstancias, siempre y cuando cumplan con los requisitos y obligaciones para solicitar el pago único, podrán recibir el 100% de lo que resta de paro, siempre que se justifique el importe para sufragar la inversión inicial de actividad. En todo caso, si no se obtiene el total de la prestación, el importe que reste se seguirá percibiendo a través de pagos mensuales.

Requisitos para solicitar el pago único del desempleo

No todo el mundo puede solicitar el pago único del paro, ya que para poder hacerlo es necesario cumplir con una serie de requisitos y condiciones. En primer lugar, la persona que lo solicite debe ser beneficiaria de una prestación contributiva por desempleo por cese total y definitivo de la relación laboral, sin estar dado de alta en la Seguridad Social ni haber dado comienzo a una actividad económica.

Por otro lado, no se puede haber solicitado el pago único en los últimos cuatro años ni tampoco haber impugnado el despido, puesto que no se puede solicitar la capitalización hasta que no se resuelva el expediente. Además, se deben tener pendiente de recibir al menos tres mensualidades del subsidio por desempleo, una cantidad que asciende a un mínimo de 6 meses dado el caso de que se trate de personas beneficiarias de la prestación por cese de actividad.

De igual modo, no es posible haber compatibilizado un trabajo como autónomo con la prestación por desempleo en los 24 meses anteriores a la solicitud de la capitalización del paro; y se debe dar comienzo a la actividad en un plazo máximo de un mes desde la resolución de la concesión del pago único, siempre en una fecha posterior a la solicitud.

Una vez solicitado el pago único es necesario mantener la actividad durante cinco años para que esté exento de tributar en IRPF, así como presentar la documentación oportuna y la acreditación de haber iniciado la actividad.

La solicitud de capitalización de desempleo se puede realizar presentando la misma en el SEPE, a través de la sede electrónica, en una oficina física de forma presencial (es necesario tener cita previa), en oficinas de registro público o vía correo administrativo. Al presentar la misma, será necesario adjuntar una memoria del proyecto de la actividad a desarrollar y su inversión, haciendo que aparezcan las inversiones incluidas sin IVA, ya que el pago único no subvenciona el IVA soportado.