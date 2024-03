Cómo evitar problemas de seguridad informática en la Renta 2023

Llega la campaña de la renta 2024 y, con ella, muchos españoles deberán ajustar cuentas con Hacienda. A eso se suma el riesgo de que los contribuyentes más confiados caigan en fraudes por phishing o smishing. Este tipo de ciberataques se llevan a cabo a través del correo electrónico o el teléfono móvil. Por eso conviene estar alerta para evitar sustos.

Ciberseguridad en la campaña de la renta 2024

La campaña de la renta es obligatoria para una gran parte de los españoles. Además de no pagar los tributos correspondientes, otro de los mayores peligros reside en acceder a páginas web falsas y phishing. De manera creciente, se están dando casos de envíos de correos electrónicos por parte de ciberdelincuentes haciéndose pasar por la Agencia Tributaria. Su objetivo es infectar tus dispositivos.

Cómo reconocer los fraudes informáticos en la renta 2024

La estrategia más habitual que utilizan los hackers es hacerse pasar por la Administración pública. Se ponen en contacto contigo por medio de un correo electrónico o un mensaje al teléfono. En ellos, dicen que necesitan que pinches un enlace o cumplimentes un formulario. Para engañarte, argumentan que su finalidad es hacerte una devolución de tu declaración del IRPF. Incluso, llegarán a alegar que podrías sufrir consecuencias jurídicas de no actuar con rapidez.

No hace falta decir que desconfíes de cualquier mensaje de esta naturaleza. De todas formas, puede que no te des cuenta a tiempo del fraude. Por este motivo es aconsejable estar siempre pendientes.

Medidas de ciberseguridad al pagar el IRPF

Hay una serie de medidas a tomar que resultan efectivas en todo momento. Para empezar, no sigas las indicaciones que te marcan. Por el contrario, visita directamente la web de la Agencia Tributaria o algunos de sus canales oficiales de información.

Tampoco pinches en los enlaces de los correos electrónicos ni de los mensajes SMS que te envíen bajo ninguna circunstancia. Igualmente, en el caso de que llegues a descargar un archivo, ya sea por descuido o por desconocimiento, nunca lo ejecutes. Si lo haces, tu equipo se infectará.

Por otro lado, si un enlace te redirige a alguna web con un formulario, no des tus datos personales ni las claves de cuentas bancarias. En general, no proporciones ninguna información que pueda comprometerte de alguna manera.

Si has sido víctima de phishing o un smishing con un enlace o un archivo adjunto y has pulsado sobre él para descargarlo, ten cuidado. Si has ejecutado el archivo malicioso, tu dispositivo podría estar ya infectado. Ante eso, pasa el escáner de tu antivirus o sigue los pasos que este te vaya marcando.

En definitiva, siempre desconfía de correos electrónicos o SMS que te soliciten información personal o pinchar en un enlace. Sigue estas medidas y podrás llevar a cabo la campaña de la renta 2024 sin sufrir problemas de ciberseguridad.