Reto de ahorro: cómo juntar 630 euros antes de Navidad.

El año está llegando a su fin y las Navidades están a la vuelta de la esquina. Todavía se siente el peso de los gastos de las vacaciones, y para quienes tienen hijos, se suma el gasto de ‘la vuelta al cole’. En poco tiempo, tocará comprar los regalos navideños, y como de costumbre, los gastos familiares subirán.

Según el Estudio de Consumo Navideño 2022 de Deloitte, cada español gasta alrededor de 634 euros extras en Navidad. Unos 270 euros se destinan a regalos, unos 165 a comida y bebida, unos 140 euros se usan para ocio y restaurantes, y unos 59 euros se invierten en viajes.

Sin embargo, a pesar de disfrutar de la temporada, en enero se suele disparar el estrés financiero, debido a estos gastos adicionales que desequilibran las finanzas familiares. Pero este año podría ser diferente.

"Si planificamos nuestros gastos con antelación y comenzamos a separar dinero extra poco a poco desde ahora, evitaremos que las Navidades sean un quebradero de cabeza para nuestras finanzas", sugieren los expertos del comparador financiero HelpMyCash.com.

Pero ¿cómo se pueden ahorrar 630 euros en apenas tres meses? Los expertos de HelpMyCash proponen un reto sencillo y accesible para todos.

El reto de los 30 días

Este desafío consiste en separar cada día una cantidad de dinero igual a la mitad del día del mes. Por ejemplo, el 1 de octubre, se separan 0,50 euros (1/2); el 2 de octubre, se separa 1 euro (2/2); el 3 de octubre, se separa 1,50 euros (3/2) y así sucesivamente. Al finalizar octubre, se habrán ahorrado 248 euros.

El 1 de noviembre, se inicia de nuevo el reto desde cero, ahorrando 50 céntimos. Lo mismo se tiene que hacer el 1 de diciembre. Llegada la Nochebuena, se habrán ahorrado un total de 630 euros, una cantidad ideal para afrontar los regalos y gastos adicionales de fin de año.

"Hemos adaptado este reto para que sea accesible para la mayoría de los españoles. El máximo que tendrían que separar en un solo día es de 15,50 euros, que corresponde al día 31 de cada mes", explican desde HelpMyCash. No obstante, cada uno puede ajustar los números según su capacidad de ahorro.

Si se tiene menos margen para ahorrar, se puede optar por separar una cuarta parte del día calendario en lugar de la mitad. En este caso, el 1 de octubre se ahorrarían 0,25 céntimos (1/4); el 2 de octubre, 0,50 euros (2/4) y así sucesivamente. De esta manera, se podrían ahorrar unos 315 euros para Navidad.

"Una estrategia efectiva para evitar gastar el dinero es crear una hucha virtual en la aplicación bancaria o abrir una segunda cuenta sin comisiones dedicada exclusivamente al ahorro", aconsejan desde HelpMyCash.

La importancia de presupuestar los gastos

Sin importar cuánto se haya ahorrado, los expertos recomiendan limitar los gastos de fin de año a la cantidad que se ha logrado guardar. "Si se han ahorrado 315 euros, no se debería gastar más que eso en las festividades. De lo contrario, nos arriesgamos a generar un desequilibrio en nuestras finanzas familiares y eso nos estresará en enero, cuando volvamos a la rutina", advierten desde HelpMyCash.

Además, los expertos enfatizan la importancia de planificar los gastos con anticipación para evitar la tentación de recurrir a préstamos o tarjetas de crédito para financiar tus viajes, compras o regalos.

"En julio de este año, el crédito al consumo alcanzó su nivel más alto desde 2009. Esperamos que esta tendencia no se repita durante el resto del año, ya que contraer deudas con intereses para gastos no esenciales no es buena idea, especialmente en un entorno de tasas de interés altas como el actual", concluyen. El ahorro es siempre una mejor opción.