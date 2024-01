Ron DeSantis abandona la carrera por la nominación republicana a la Casa Blanca

Ron DeSantis, actual gobernador de florida y, hasta ahora, adversario de Donald Trump en la carrera por conseguir la nominación del Partido republicano como candidato para las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, ha anunciado que se retirará de la competición.

El político ha publicado un video explicando que no continuará luchando por lograr convertirse en candidato republicano a la Casa Blanca y mostrando su apoyo a su principal rival, el magnate Donald Trump. DeSantis ha afirmado que "no hay un camino claro a la victoria" y que se retira de la competición al no ver "algo que pudiera hacer para lograr un resultado favorable".

El excandidato ha añadido que si con "más actos de campaña, más entrevistas" pudiese ver un camino posible hacía la nominación, "lo haría". "No puedo pedir a nuestros simpatizantes que sigan dedicando su tiempo como voluntarios y donando sus recursos. Por consiguiente, hoy suspendo mi campaña", ha concluido.

Muestras de apoyo a Donald Trump

En su mensaje ha expresado su apoyo a su principal rival, Donald Trump. "Estoy orgulloso de haber cumplido el 100 por 100 de mis promesas y no voy a dejar de hacerlo ahora. Está claro que la mayoría de los votantes de las primarias republicanas quieren dar a Donald Trump otra oportunidad (...). Aunque he tenido desacuerdos con Donald Trump, como sobre la pandemia de coronavirus o sobre el nombramiento de Anthony Fauci, Trump es superior al actual presidente, Joe Biden. Eso está claro", ha indicado.

"Me comprometí a apoyar al candidato republicano y voy a cumplir esa promesa. Tiene mi apoyo porque no podemos volver a la vieja guardia republicana del ayer ni al empresismo recauchurado que representa Nikki Haley", ha remachado.