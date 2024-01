Los sectores por los que apostar en bolsa ante una victoria de Trump en EEUU

Las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos tendrán lugar el próximo cinco de noviembre de 2024. Trump y Biden se vuelven a erigir como los máximos favoritos para los dos grandes partidos, Demócrata y Republicano, habiendo ya comenzado el proceso de primarias del partido conservador con el caucus celebrado en Iowa donde Donald Trumpo obtuvo una holgada victoria. Un posible triunfo del que ya fuera presidente de EEUU entre los años 2016 y 2020 podría suponer un vuelco de la bolsa norteamericana y mundial.

Esta realidad se hace aun más relevante si tenemos en cuenta que más del 45% de la población mundial tiene una cita en la urnas este 2024, desde Taiwan, donde ya se han celebrado con la victoria del candidato contrario a China como resultado, pasando por Rusia e India, hasta México, millones de ciudadanos votarán a sus dirigentes para el próximo ciclo político. Una realidad internacional en creciente tensión marca un panorama incierto para las principales economías y sus mercados.

Impacto positivo si Trump gana

El escenario electoral particular de los Estados Unidos, según un análisis liderado por David Groman y Beata Manthey para Bloomberg, las acciones estadounidenses históricamente experimentan alzas antes y después de las elecciones, mostrando una tendencia similar tanto en victorias republicanas como demócratas. Aunque la volatilidad implícita del mercado tiende a incrementarse previo a los comicios, se observa una disminución posterior. Los estrategas de Barclays, la entidad financiera de alcance internacional, proyectan un impacto positivo en los mercados financieros si Donald Trump obtiene la victoria en noviembre. Advierten que la atención de los mercados debería centrarse en las comicios estadounidenses durante el verano, ya que estas tienen influencia a nivel global.

Sectores beneficiados

Según el análisis de la entidad, tanto las grandes como las pequeñas capitalizaciones en Estados Unidos, sectores cíclicos domésticos, bancos, tecnología, salud y acciones energéticas se verían favorecidos en caso de un triunfo de Trump. No obstante, señalan que la amenaza de aranceles adicionales a las importaciones de la Unión Europea y China podría afectar el sentimiento hacia las acciones europeas, alemanas y chinas, así como a las inversiones globales, impactando a la relación del euro con el dólar al mismo tiempo.

Las acciones relacionadas con la inteligencia artificial cobran especial relevancia, según advierte Hartnett de Bank of America. Al mismo tiempo, expertos de Citi resaltan un mayor impacto de las elecciones en las acciones de mercados emergentes en comparación con los desarrollados. Este análisis sugiere que las decisiones políticas podrían tener un peso significativo en la dinámica de los mercados de los países 'no desarrollados', pero adquieren después de estas un cariz más estable, agregando mayor complejidad al mercado. En una situación geopolítica tan cambiante las acciones chinas y europeas son particularmente sensibles a los riesgos económicos globales. Aunque es relevante señalar que en ocasiones pasadas las elecciones al Parlamento Europeo no ha tenido un impacto relevante en los mercados.

Elecciones también en Reino Unido

Por otra parte, también se espera que este año se celebren las elecciones en el Reino Unido, las cuales no se han convocado aún pero tiene de fecha límite el 28 de enero de 2025. Las acciones del país anglosajón tienden a mantenerse planas o registrar descensos seis meses después de las elecciones, con el FTSE 250, orientado al mercado interno, superando al internacionalmente expuesto FTSE 100 en victorias del Partido Laborista, favorito en todas las encuestas. Los estrategas subrayan que la trayectoria de la libra esterlina jugará un papel crucial en este escenario.