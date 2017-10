Rosell considera que prorrogar los presupuestos sería un fracaso

El presidente de la CEOE, Juan Rosell ha demostrado en más de una ocasión que no le tiembla el pulso. Sus palabras sobre la independencia "hay espacios entre la sumisión total y la independencia", sentaron mal a una parte del empresariado y a Moncloa.



Pero Rosell sigue en su línea de opinar a las claras sobre la realidad política y económica en España. Y vuelve a ser rotundo. Considera que el conflicto en Cataluña "hace perder el tiempo a España inútilmente" y que "sería un fracaso" tener que prorrogar el año que viene los Presupuestos Generales del Estado de 2017.



En una entrevista en ABC, el líder de los empresarios ha señalado que se está viviendo la mayor crisis política de los últimos años, "con extraordinarias repercusiones económicas" y que, si la Generalitat no corrige el "gran error" que está cometiendo, "habrá más paro y desinversiones".



Ha recordado que España está "en pleno proceso de recuperación económica" tras "una crisis brutal", por lo que cualquier recaída afectaría al empleo, al tiempo que alerta del impacto que ya se está registrando en el sector turístico.



Para Rosell, el traslado de sede fuera de Cataluña de algunas entidades bancarias se ha llevado a cabo "desde la más estricta legalidad" y "porque no había alternativas posibles" al verse "fuera del paraguas" que proporciona al sector financiero europeo el Banco Central Europeo y el Fondo de Rescate.



"La situación en Cataluña es reflejo del fracaso colectivo de políticos y de ciudadanos", ha asegurado Rosell, quien ha manifestado haber recibido en los últimos días insultos en el aeropuerto de Madrid y también en Barcelona."Todo un síntoma de hasta qué punto hemos llegado", ha añadido.

Por Fernando H. Valls MIRA TAMBIÉN El futuro de Rajoy se juega entre el 1-O y el PNV, con Soraya y Cospedal quemadas